10年徒刑變2年10月…土豪哥更審獲輕判 百萬交保

「土豪哥」朱家龍三年前在W飯店開毒趴，在場郭姓女模吸毒過量暴斃，一、二審判朱十年徒刑，台灣高等法院更一審依鑑定報告，認定郭女在毒趴前已長期施用PMA毒品，難以認定朱等人提供毒品和郭女的死有因果關係，改依轉讓禁藥罪判朱兩年十月徒刑，並裁定一百萬元交保。

捲入W飯店毒趴女模吸毒過量暴斃案的朱家龍（中），在被羈押逾兩年後，昨獲交保。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

朱家龍、蔡逸學、洪聖晏二○一六年十二月三日起連續多日，在W飯店開趴，提供含有禁藥的軟糖、梅片、咖啡包等，給參加派對的人施用，郭女因多天混和施用毒品，出現神智不清症狀，送醫急救仍因中毒性休克、多重器官衰竭死亡。一、二審以郭女體內驗出多種毒品反應，依轉讓禁藥致死罪，判朱家龍十年、提供毒品的洪聖晏十年六月、蔡逸學十年徒刑，遭最高法院撤銷發回更審。

高院更一審認為，依法醫研究所鑑定意見，郭女體內PMA濃度超標數倍，極可能是造成郭女死亡原因，郭女血液中其他毒品濃度，未達致死標準，加上郭女六公分頭髮均驗出PMA，顯示案發前四個月內持續施用PMA。

朱及其他轉讓毒品的對象中，沒人尿液、頭髮中驗出PMA，無法認定朱等人提供給郭女的毒品中含有PMA成分。若郭女沒有自行施用PMA，在飯店內吸食朱等人轉讓的毒品，不會發生死亡結果。

合議庭認為，郭女自行長期施用過量PMA，屬個人行為，朱等人轉讓禁藥和郭女死亡沒有因果關係，且朱等人也無法預見郭女會死亡，變更檢方起訴的轉讓禁藥致死罪名，改以轉讓禁藥罪判刑。

合議庭審酌，朱等人犯後彼此卸責、避重就輕，難認有悔意，加上三人轉讓禁藥長達五天，毒品種類和人數眾多，罪責較單次轉讓禁藥重。考量朱、洪經濟資力差異、參與程度，加上朱持有加拿大護照，裁定朱一百萬元交保、洪十五萬元交保，並限制出境、出海。

朱家龍在更一審宣判前與郭家達成和解，並付完賠償金。郭女父親昨天聽到媒體轉述判決結果時，反應相當錯愕。至於是否上訴，他說，「還要和律師聯絡了解狀況」。郭父的律師吳孟良表示，女模父親聽到判決結果時，內心還是很痛苦，很遺憾，一般已和解案件，雙方不會再上訴，但檢方是否上訴並不確定。