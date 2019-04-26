警政署攜手10金融機構防詐騙 攔阻逾4億元

2019-04-26 18:14 中央社 台北26日電



警政署表示，經統計，去年與金融機構合作成功攔阻詐騙案共935件，金額逾新台幣4億3919萬元。示意圖／記者陳妍霖攝影 分享 facebook

警政署今天表示，經統計，去年與金融機構合作成功攔阻詐騙案共935件，金額逾新台幣4億3919萬元。警政署安排於署務會報中，由署長陳家欽頒獎鼓勵。

警政署表示，攔阻金額達1000萬元以上金融機構依序為中華郵政、台灣銀行、中國信託商業銀行、國泰世華商業銀行、滙豐商業銀行、玉山商業銀行、台北富邦商業銀行、合作金庫銀行、華南銀行及京城商業銀行等10家。

警政署指出，因10家金融機構及行員對協助防制詐騙犯罪有貢獻，由署長陳家欽頒發獎盃給業者，且為提升金融機構攔阻成效，也要求各地警察局在地區治安會報等場合頒獎表揚攔阻有功銀行行員。

警政署說，今年3月間，台北富邦銀行行員發現婦人急忙要匯款，婦人提及兒子獨自在美國就學，需要匯生活費給兒子，行員發現後立即阻止匯款，並通報警方，所幸最後在行員勸說後，婦人才驚覺遭騙。

警政署指出，詐騙集團為規避行員臨櫃關懷提問，常以話術向遭詐民眾謊稱偵查不公開，或要求遇行員關懷提問時，以投資、購買房地產、房屋修繕、兒女結婚等各種藉口搪塞。民眾如接獲可疑來電時，應謹記「1聽、2掛、3查證」，並打165反詐騙專線諮詢或向住家附近警察機關求證。