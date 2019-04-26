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影／土豪哥百萬交保 不發一語離開高院

2019-04-26 12:18聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

「土豪哥」朱家龍2016年在W飯店開毒趴，期間郭姓女模吸毒過量暴斃，引起社會關注，高院更一審今天宣判，因朱家龍等人已和郭女家屬達成和解，另認為三人轉讓禁藥與郭女死亡沒有因果關係，改判朱2年10個月徒刑、洪洪聖晏2年6個月徒刑，評議之後，裁定朱家龍100萬元交保、洪聖晏15萬元交保，並限制出境、出海，而朱家龍交保後一語不發離開高院，隨即坐上接應車輛離開。

高院裁定洪聖晏（中）15萬元交保，洪在家人陪伴下離開高院。記者許正宏／攝影
高院裁定洪聖晏（中）15萬元交保，洪在家人陪伴下離開高院。記者許正宏／攝影
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高院裁定「土豪哥」朱家龍（右）、洪聖晏（中）分別以100萬與15萬元交保，並限制...
高院裁定「土豪哥」朱家龍（右）、洪聖晏（中）分別以100萬與15萬元交保，並限制出境、出海。記者許正宏／攝影
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高院裁定「土豪哥」朱家龍（中）以100萬交保，交保後的朱家龍一語不發離開高院。記...
高院裁定「土豪哥」朱家龍（中）以100萬交保，交保後的朱家龍一語不發離開高院。記者許正宏／攝影
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吸毒W飯店
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