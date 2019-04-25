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被霸凌學生求助無效才跳樓 老師卡片還寫「最笨方式」

老鼠會吸金逾3千萬 中檢起訴8人

2019-04-25 20:11中央社 台中25日電

吳姓女子設集團以「五級三晉」投資手法，違法吸金逾新台幣3700萬元；被檢舉後，出言恐嚇投資會員。吳女等8人今天被台中地檢依違反銀行法等罪嫌起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，46歲吳姓女子自民國105年7月起，成立多家公司設立集團擔任負責人，以「五級三晉」制、即俗稱老鼠會的非法多層次傳銷投資手法，在各地舉辦說明會向不特定民眾募集資金。

吳女聲稱每投資4萬9800元，即可獲得1個單位股份，投資期間為18個月，每人最多可招攬6個下線，每招攬1個下線可領取8800元的介紹獎金。自投資日4個至6個月起，可晉升為A級，期間可領取1萬5000元紅利；自投資日第7個至9個月晉升至B級，可領取3萬6000元的紅利，並可依投資時間與金額向上晉級。

另王姓女子等7人加入集團後，陸續將個人名下的戶頭交給集團作為會員投資匯款帳戶，或作為集團運用的人頭帳戶。吳女並採購益生菌、保健食品與護膚等商品，作為投資人未領取紅利的替代品，部分投資人因未領到紅利而不滿，轉向警方檢舉。

吳女得知被檢舉後，在集團的手機通訊軟體Line群組中，傳訊「我是高功首席大法師，可以跟鬼溝通，我變成鬼的時候，你們的生活會更精采」等語恐嚇。

台中市警察局刑事警察大隊接獲線報展開偵辦，在107年8月間前往該集團據點進行搜索，查扣帳戶、說明會、紅利分配等資料，帶回案件關係人偵辦，檢警並查出集團向40名投資人共違法吸金逾3700萬元。

台中地檢署檢察官依據證人證詞與相關證物，今天依違反銀行法、多層次傳銷管理法、恐嚇等罪嫌，將吳女等8人起訴。

恐嚇警察吸金

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