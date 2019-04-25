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《我們的青春，在台灣》：一場與自己的直球對決

救人破案樣樣行 偏鄉派出所員警用行動贏得各方佳評

2019-04-25 17:24聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南玉井警分局玉山派出所僅7名員警，但「有案必破」，轄區從去年5月11日發生震驚全台的南化三屍命案、8月14日關山里產業道路山坡發現無名白骨案，到今年初寶光聖堂後山雨柔山莊竊盜案，及4月19日清晨外地民眾開車墜落台20線47.8公里處旁深溝救援等，均使命必達，警力少照樣展現專業能力守護社區治安，贏得上級長官與民眾稱讚，分局長楊垂青今表揚玉山所8名員警。

玉井分局推動社區警政，昨晚在南化區玉山里活動中心舉辦治安座談會，針對掃黑、反毒、打詐、交安防制作宣導。分局長楊青垂花了很長的時間一一講解上述員警為民服務與辦案過程故事、向里民報告玉山派出所員警的優良事蹟，贏得玉山里長邱永霖及參與民眾掌聲肯定。

分局各單位主管也輪番上台演說，偵查隊長吳業昌告訴民眾，新興毒品包裝款式新穎，須注意零食及飲品是否加工再包裝以免誤食；保安民防組宣導萬安42號演習將於108年5月28日舉行，務必遵守人車管制以免受罰；交通組宣導農運拼裝車輛前後無照明設備，夜間或清晨行駛安全堪虞，發生事故年長者恐無法承受撞擊造成嚴重傷亡，籲民要加裝安全帶及照明警示，及新修正酒駕罰則宣導，活動穿插有獎問答，現場氣氛熱絡。

分局長楊青垂表示，派出所是咱社區居民的好厝邊，但治安單靠警察力量是不夠的，推動社區警政旨在提升人民自我防衛能力，協助警察共同守護治安，讓罪犯無所遁形。他說，人民生命財產有安全，警察才有尊嚴，才能贏得人民信賴，讓民有感，員警須勇於任事，警民合作，社區警政才能大步走。

玉井分局長楊垂青詳細說明玉山派出所員警的驚人表現，證明小所也能有大績效。圖/員警...
玉井分局長楊垂青詳細說明玉山派出所員警的驚人表現，證明小所也能有大績效。圖/員警提供
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玉井分局長楊垂青詳細說明玉山派出所員警的驚人表現，證明小所也能有大績效。圖/員警...
玉井分局長楊垂青詳細說明玉山派出所員警的驚人表現，證明小所也能有大績效。圖/員警提供
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玉山警察毒品

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