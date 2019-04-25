親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰山雙童命案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中高階警察人事大洗牌 警政署142名警官異動

黃光芹這本書是這樣來的！李佳芬：拜託好朋友別傷害她

旗山虐童案招魂 外公：沒有一句道歉、無法原諒

2019-04-25 16:24聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

「沒有辦法原諒她！」高市旗山一歲半男童疑遭保母毆打死亡，今天下午家屬前往保母住家招魂，男童阿公氣憤說，保母老公跪求原諒，但當事人連句抱歉都沒說，事發至今沒有任何悔意，叫家屬怎能接受。

旗山區昨天清晨發生保母虐童致死案，徐姓保母將受託照顧的小男童送醫，但男童到院時早已死亡，傷勢是頭部骨折與顱內出血。昨晚網民肉搜保母位於花旗山莊的住家，並糾眾前往住家撒冥紙與丟雞蛋，同社區鄰居受到不小驚嚇。檢察官今早會同法醫解剖男童遺體，家屬也下午前往保母居住處招魂，警方到場維護治安。

今天下午2點多，男童家屬前往花旗山莊保母住家招魂，家人帶著男童衣物進入屋內進行招魂儀式。涉嫌虐死男童的徐姓保母與家人未到場，招魂過程順利，現場沒有圍觀群眾。

男童阿公說，透過社區保母組織介紹找上徐姓保母，該組織人員會定期訪視，針對住家環境與小孩互動都有評鑑，托育期間沒有回報異狀，昨天出事後才知道，保母與家人同住2樓，竟將孫子單獨留在3樓，半夜哭鬧無人關心，看見孫子在醫院變成冰冷遺體，內心悲痛不已；保母之前只帶過一個小孩，可能經驗不足，但事發至今沒有一句道歉，表情一直很冷漠，只有她先生下跪請求原諒，真的好狠心。

旗山一歲半男童疑遭保母施虐致死，家屬今天下午去招魂。記者徐白櫻／攝影
旗山一歲半男童疑遭保母施虐致死，家屬今天下午去招魂。記者徐白櫻／攝影
分享
男童家屬到保母家招魂，外公說，保母連一句道歉也沒說。記者徐白櫻／攝影
男童家屬到保母家招魂，外公說，保母連一句道歉也沒說。記者徐白櫻／攝影
分享

保母虐童

相關新聞

中高階警察人事大洗牌 142名官警異動

2019-04-25 16:06

百博集團吸金九千萬 調查局搜索約談操盤手

2019-04-25 15:26

北市府驚傳持刀自殘 他稱熱炒店冷氣機太吵

2019-04-25 15:15

隱匿賭場玩天九牌 民宅違建被鐵腕拆除

2019-04-25 14:46

旗山虐童保母遭蛋洗與撒冥紙 鄰居嚇到不敢出門

2019-04-25 12:47

影／驅逐越界捕魚陸船 海巡喊話：往西直走不要再過來了

2019-04-25 10:50

摑巴掌、頭撞地 保母毆死1歲童

2019-04-25 01:04

談判債務 遭圍毆2小時送命

2019-04-25 00:38

白骨無言 陰錯陽差破懸案

2019-04-25 00:34

勾結陸企 盛達電涉詐貸遭搜索

2019-04-25 00:32

擊斃人犯 2特勤警破格升職

2019-04-25 00:28

盛達電涉詐貸4.8億 董座陳忠廷：盛達是受害者

2019-04-24 22:13

盛達電子涉財報不實向銀行詐貸 負責人喊冤

2019-04-24 22:04

影／高雄旗山新手保母疑涉虐童致死 警方將解剖釐清

2019-04-24 20:25

影／高市特勤駁火22槍破獲行動軍火庫 2員警破格擢升

2019-04-24 19:15

高雄女童噴槍奪命 父反擊指母「獅子大開口」

2019-04-24 19:11

男酒吧縱火又揚言自殺 新北地檢聲請羈押

2019-04-24 18:38

韓國瑜要凝聚「三區」反毒 警分局進駐與居民會談

2019-04-24 17:37

廂屍案嫌犯人間蒸發14年 因無名屍案比對終於破案

2019-04-24 17:22

旗山1歲童到院前已僵硬 疑施虐保母交保10萬

2019-04-24 17:18

影／高雄女童噴槍奪命 女童母泣訴「怎麼有爸爸那麼狠心」

2019-04-24 15:40

清潔隊員大稻埕驚見男浮屍 身分不明確認中

2019-04-24 15:22

盛達電子涉財報不實 詐貸4億遭搜索

2019-04-24 15:17

噴槍奪命女童母提告殺人 怒斥生父「好狠毒」

2019-04-24 15:02

旗山一歲多男童疑遭虐死 保母：他不服管教有揮掌跌倒

2019-04-24 14:09

男還債途中遇債主 遭3男暴打2小時當場斃命

2019-04-24 12:06

八年級生違停嗆警「自己查車牌」 起出3槍秒變孬

2019-04-24 11:53

開賓士載3大包K他命 年輕男：自己吸大量採購較便宜

2019-04-24 11:17

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

誤闖五楊高架他竟 「倒車」 害後車主撞上頸椎斷裂慘死

2019-04-24 18:53

國中生跳樓傳校長要求「霸凌改意外」？校長：善意提醒

2019-04-25 12:40

洋男跨海追愛 卻告台女友偷他古董婚戒、害丟博士學位

2019-04-25 07:53

穿買超過一年的皮鞋滑倒骨折 法院判知名鞋商要賠錢！

2019-04-25 11:57

他幫亡者填資料 看到這6個數字驚「冥冥中注定」

2019-04-25 11:16

台中大里中興國宅重建 工人地下室停車格內溺水亡

2019-04-25 12:00

105歲人瑞爺爺為養病兒 每天把饅頭全賣完才回家

2019-04-25 14:54

中高階警察人事大洗牌 142名官警異動

2019-04-25 16:06

她鬧鐘每分鐘響一次 一看發現男友驚喜眼淚直流

2019-04-25 13:42

18歲時女友過世…40歲再交小女友 嬤託夢：她投胎回來

2019-04-24 17:53

高雄女童噴槍奪命 父反擊指母「獅子大開口」

2019-04-24 19:11

復仇者4首映…阿伯幫手機多買一張票 原因讓人淚腺失守

2019-04-25 14:03

盛達電涉詐貸4.8億 董座陳忠廷：盛達是受害者

2019-04-24 22:13

疑虐童致死遭肉搜 旗山保母家晚間被撒冥紙

2019-04-24 23:20

要求病患別帶電器很簡單？護理師馬上被投訴

2019-04-24 22:00

朕就是狂！男寄信嗆蔡英文總統：7日效忠朕 否則死刑

2019-04-25 13:41

一家人3貼…機車擦撞轎車 6月嬰不治

2019-04-25 01:11

廂屍案嫌犯人間蒸發14年 因無名屍案比對終於破案

2019-04-24 17:22

張淑晶為債務告胞兄 證人：她的字典裡沒有「借據」2字

2019-04-24 21:23

無人機海上建功 船長違法潛水採石花菜不是落海

2019-04-24 20:15

國家級教練長期性侵女選手 她仰賴指導推薦隱忍屈服

2019-04-25 15:59

影／高市特勤駁火22槍破獲行動軍火庫 2員警破格擢升

2019-04-24 19:15

影／男子裝新監視器 赫見鄰居沐浴遭兩男輪流偷窺

2019-04-25 10:49

勾結陸企 盛達電涉詐貸遭搜索

2019-04-25 00:32

北市大湖公園驚見浮屍 警消打撈封鎖現場

2019-04-24 21:12

程宇姦殺女模案 法院判賠1096萬元

2019-04-24 18:13

白骨無言 陰錯陽差破懸案

2019-04-25 00:34

台64高架道路隔音牆維修 工人墜地身亡

2019-04-24 17:38

比武砍斷「深海閻王」腳筋 朱雪璋二審仍判6年

2019-04-25 10:22

硬上賣淫安置女？檢：證詞多屬臆測 偵結不起訴

2019-04-25 09:58

影／怒！車停紅燈 酒駕男硬從後面撞下去害人撞燈車毀

2019-04-25 09:39

蘆洲國民運動中心鷹架倒塌 1工人無生命跡象

2019-04-25 10:43

兒子死了也不在乎 妻痛心斬30年婚姻休掉無良夫

2019-04-24 16:56

警方：機車不應載嬰兒 轎車須裝兒童座椅

2019-04-25 01:18

「叫我第一名」 合作金庫台南分行行員阻詐88萬元

2019-04-24 17:14

影／高雄旗山新手保母疑涉虐童致死 警方將解剖釐清

2019-04-24 20:25

阻止病患帶電器常被投訴 打擊護理師

2019-04-25 00:13

摑巴掌、頭撞地 保母毆死1歲童

2019-04-25 01:04

地震影響籃球架 今更換作業釀1死1傷

2019-04-25 12:44

小女友懷孕 前男友挨告喊冤：知道未成年不敢嘿咻

2019-04-25 10:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top