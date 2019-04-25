旗山虐童案招魂 外公：沒有一句道歉、無法原諒
「沒有辦法原諒她！」高市旗山一歲半男童疑遭保母毆打死亡，今天下午家屬前往保母住家招魂，男童阿公氣憤說，保母老公跪求原諒，但當事人連句抱歉都沒說，事發至今沒有任何悔意，叫家屬怎能接受。
旗山區昨天清晨發生保母虐童致死案，徐姓保母將受託照顧的小男童送醫，但男童到院時早已死亡，傷勢是頭部骨折與顱內出血。昨晚網民肉搜保母位於花旗山莊的住家，並糾眾前往住家撒冥紙與丟雞蛋，同社區鄰居受到不小驚嚇。檢察官今早會同法醫解剖男童遺體，家屬也下午前往保母居住處招魂，警方到場維護治安。
今天下午2點多，男童家屬前往花旗山莊保母住家招魂，家人帶著男童衣物進入屋內進行招魂儀式。涉嫌虐死男童的徐姓保母與家人未到場，招魂過程順利，現場沒有圍觀群眾。
男童阿公說，透過社區保母組織介紹找上徐姓保母，該組織人員會定期訪視，針對住家環境與小孩互動都有評鑑，托育期間沒有回報異狀，昨天出事後才知道，保母與家人同住2樓，竟將孫子單獨留在3樓，半夜哭鬧無人關心，看見孫子在醫院變成冰冷遺體，內心悲痛不已；保母之前只帶過一個小孩，可能經驗不足，但事發至今沒有一句道歉，表情一直很冷漠，只有她先生下跪請求原諒，真的好狠心。
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