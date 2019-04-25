旗山虐童案招魂 外公：沒有一句道歉、無法原諒

2019-04-25 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



「沒有辦法原諒她！」高市旗山一歲半男童疑遭保母毆打死亡，今天下午家屬前往保母住家招魂，男童阿公氣憤說，保母老公跪求原諒，但當事人連句抱歉都沒說，事發至今沒有任何悔意，叫家屬怎能接受。

旗山區昨天清晨發生保母虐童致死案，徐姓保母將受託照顧的小男童送醫，但男童到院時早已死亡，傷勢是頭部骨折與顱內出血。昨晚網民肉搜保母位於花旗山莊的住家，並糾眾前往住家撒冥紙與丟雞蛋，同社區鄰居受到不小驚嚇。檢察官今早會同法醫解剖男童遺體，家屬也下午前往保母居住處招魂，警方到場維護治安。

今天下午2點多，男童家屬前往花旗山莊保母住家招魂，家人帶著男童衣物進入屋內進行招魂儀式。涉嫌虐死男童的徐姓保母與家人未到場，招魂過程順利，現場沒有圍觀群眾。