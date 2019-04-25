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北市府驚傳持刀自殘 他稱熱炒店冷氣機太吵

2019-04-25 15:15聯合報 記者李奕昕╱即時報導

北市政府發生自殘案件，今天中午約12點，陶姓男子（62歲）在市政府中庭持美工刀自殘，市府駐警隊見狀奪刀控制他，通報消防隊將他送醫，檢查他的右頸及左手腕，各有3至4公分的刀傷，暫無生命危險。

他向警消人員抱怨，住家樓下熱炒店冷氣機太吵，讓他無法好好休息，且身體狀況不好，不想連累家人；警方初步了解，他住北市文山區，因憂鬱情緒就醫，已通知家屬協助釐清自殘動機。

北市憂鬱

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