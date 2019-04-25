不爽被開罰單 小黃司機「弄瞎」測速器被判2月徒刑

2019-04-25 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市闕姓計程車運將去年某日生意慘澹，又違規超速被員警開單，怒將黃色便利貼黏貼在測速照相鏡頭上洩憤，七堵明德三路、明德二路、光明路、台5線等路段5支測速器慘被「弄瞎」，莽撞闕姓運將被依妨害公務罪嫌函送法辦，基隆地方法院審酌他有毒品前科，依妨害職務上掌管文書物品罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

據民眾舉報，明德三路、明德二路、光明路段5支固定式雷達測速照相鏡頭上出現便利貼，懷疑被不明人士惡意黏貼。警方獲報調閱監視器，鎖定犯案車輛，循線鎖定56歲闕姓運將涉嫌犯案。檢警調查，闕姓運將去年11月5日凌晨，手持長柄木棍，並利用膠帶將黃色便條紙貼在測速鏡頭前擋風玻璃，干擾測速器感應判讀，妨礙取締超速功能。

闕姓運將到案供稱，由於生意慘澹，心情大壞，行經該路段又不小心被測速照相機拍到，才會想要在測速鏡頭貼上便利貼洩憤。

基隆市警察局交通隊表示，明德二路、明德三路及光明路是轄內交通流量大、肇事率高的行車路段，為提醒用路人降低行車速度，才會加裝雷達測速照相設備，但闕嫌故意再鏡頭前貼上便利貼，企圖干擾違規取締，已經嚴重影響交通安全。