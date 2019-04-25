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談判債務 遭圍毆2小時送命

2019-04-25 00:38聯合報 記者李隆揆／台北報導

黃姓男子前晚與友人相約討論債務糾紛時巧遇「債主」，黃遭對方三人暴打致死，家屬認屍...
黃姓男子前晚與友人相約討論債務糾紛時巧遇「債主」，黃遭對方三人暴打致死，家屬認屍時，黃男阿姨不停哭喊「冤枉！」 記者李隆揆／攝影
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黃姓男子前晚與綽號「大頭」的友人相約討論一起債務糾紛時巧遇「債主」，雙方被大頭帶回租屋處談判後，黃遭對方三人暴打兩小時致死，警方正追緝凶手。

據了解，黃姓男子（四十四歲）陳屍地點曾被作為德州撲克牌的地下賭場，北市萬華警分局曾鎖定取締，但無所獲；警方昨天在屋內發現麻將、天九牌等賭具，垃圾桶內有疑似剛用完丟棄的撲克牌，但屋內僅剩房東，並未查獲聚賭。

黃的家屬認屍後淚訴，黃在七個月前曾去一家賭場，因發現賭場人員疑似出老千而當場揭發，但被賭場人員認為是故意找碴，逼簽六十萬本票，黃不願付錢，彼此起糾紛。家屬懷疑黃是因此被對方釘上而送命，警方則表示會釐清案發原因。

據查，身形高大的黃姓男子前晚告訴家人，跟綽號「大頭」的男子相約在萬華在一家清茶館討論債務，不料卻在茶館裡與債主不期而遇。「大頭」將黃與對方共四人帶回他位於和平西路租屋處談判，不料一言不合下，黃遭對方三人暴打兩小時，當場氣絕身亡。

黃遭圍毆期間，「大頭」及房東曾試圖制止未果，待發現黃死亡後，眾人立刻逃離現場，房東隨即打電話報警。

警、消昨天凌晨三時許獲報到場，發現黃倒臥在該民宅的客廳。現場未尋獲凶器，研判黃遭徒手或鈍器活活打死。

賭場房東債務

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