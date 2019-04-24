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北市大湖公園驚見浮屍 警消打撈封鎖現場

2019-04-24 21:12聯合報 記者李奕昕╱即時報導

北市大湖公園傳出有浮屍，今天晚間近8點，民眾報案稱目擊湖面有人漂浮，消防隊出動船艇打撈，搜尋約半小時，發現1具年約60歲的男性遺體。

警方初步檢視遺體腫脹，沒有明顯外傷，研判落水有一段時間，不排除跳湖輕生，正在查證身分，已封鎖現場，由鑑識人員採證。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台北市大湖公園傳出有浮屍，消防隊出動船艇打撈，發現1具年約60歲的男性遺體。記者...
台北市大湖公園傳出有浮屍，消防隊出動船艇打撈，發現1具年約60歲的男性遺體。記者李奕昕／翻攝
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