影／高市特勤駁火22槍破獲行動軍火庫 2員警破格擢升

2019-04-24 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市警局保安大隊特勤中隊員警余和謙、施建安去年3月深夜巡邏攔查違停車輛，遭歹徒開槍攻擊，警方駁火22槍，擊斃通緝犯陳姓男子，現場查獲大批槍械、毒品。全案歷時1年，高市警局提報兩人破格擢升通過，今由高雄市長韓國瑜替兩人授階，晉升為小隊長。

今天治安會報開始前，由市長韓國瑜親自授階，授階前，現場播放當時驚險一瞬間影片，余和謙、施建安兩人好友、家屬都到場出席，分享這項榮耀。兩人說，會繼續打擊犯罪，堅守崗位，認真的在街頭盤查，替這個社會治安繼續貢獻。

韓國瑜說，警察工作隨時面對不可預測的危險，在執勤時遇有可疑人事物時，除落實盤查之外，也要注意本身安全，才能在工作崗位上繼續為治安奉獻，也期勉兩人能持續努力。

全案發生2018年3月27日凌晨3點半，當時余和謙、施建安巡邏時，在三民區大順路與鼎山街口攔查紅線違停汽車，該車後座陳姓通緝（強盜、毒品通緝）佯裝開車門時，舉槍向余和謙射擊，幸好子彈底火未擊發。

余和謙第一時間發現後大喊「有槍！」馬上開槍還擊同時尋找掩蔽，施建安立即火力支援，共駁火22槍壓制嫌犯，兩人控制現場狀況後，發現陳嫌中彈，送醫不治。現場查獲4把改造手槍、2把衝鋒槍、子彈500餘發、大量毒品及現金，猶如行動軍火庫，兩人經過將近一年司法程序，檢方對擊斃陳嫌的員警余和謙做出不起訴處分。

余和謙、施建安，兩人都是8年級生，警專30期同學，從警今年第6年，3年前2人考上特殊任務警力徵選，成為高市警局保安大隊特勤中隊一員。

歷經駁火槍戰，余和謙說，回想起來仍餘悸猶存，這件事對他來說影響深刻，改變心態，以前總認為遇到再說，現在告訴自己每件事情都要謹慎面對「不是每一次都會遇到沒事」；兩人破格當上小隊長，一般來說要當上小隊長，至少從警15年到20年。27歲余和謙說，很年輕當上小隊長，心情要調適，工作上要更努力。

回想事發經過，26歲施建安說「很平靜」。施建安媽媽不捨地說，很擔心他的安全，兒子原本在派出所，後來考上特勤，之後一直溝通不良，分析好、壞與安全，「但凹不過他」，他說他會注意安全，不要煩惱，趁他年輕時拚一下，「這是他的工作，尊重他，也給他支持」。

高市警察局以兩人冒生命危險，捕獲重要案犯，為社會消弭禍患，具有特殊功績，依警察人員人事條例等特殊功績陞職相關規定，陳報警政署召開特殊功績陞職審議會審議，在今年3月13日正式核定兩人陞職。