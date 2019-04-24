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旗山一歲多男童疑遭虐死 保母：他不服管教有揮掌跌倒

2019-04-24 14:09聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄旗山區一名一歲多男童被徐姓保母緊急送到衛福部旗山醫院急救，醫護人員發現男童已沒有呼吸心跳，身體僵硬且出現屍斑，通報處理。警方初步調查，徐姓保母疑涉嫌施虐，死因仍需釐清。

警方表示，醫院為男童進行腦部斷層掃瞄，發現男童有顱骨骨折及顱內出血現象。徐姓保母坦承，男童昨晚不服管教，她有出手朝男童臉部揮掌，男童因此跌倒，前額碰到地板，但管教完後，男童並未出現異狀，直至清晨5點多，才發現男童肢體冰冷，馬上即送醫急救。

警方表示，這起事件懷疑徐姓保母涉嫌虐童，已進一步偵訊，檢警也將安排相驗，進一步釐清男童真正的死因。

旗山1歲多男童送至衛福部旗山醫院，但已無呼吸心跳。記者王昭月／攝影
旗山1歲多男童送至衛福部旗山醫院，但已無呼吸心跳。記者王昭月／攝影
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