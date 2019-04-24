旗山一歲多男童疑遭虐死 保母：他不服管教有揮掌跌倒

2019-04-24 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄旗山區一名一歲多男童被徐姓保母緊急送到衛福部旗山醫院急救，醫護人員發現男童已沒有呼吸心跳，身體僵硬且出現屍斑，通報處理。警方初步調查，徐姓保母疑涉嫌施虐，死因仍需釐清。

警方表示，醫院為男童進行腦部斷層掃瞄，發現男童有顱骨骨折及顱內出血現象。徐姓保母坦承，男童昨晚不服管教，她有出手朝男童臉部揮掌，男童因此跌倒，前額碰到地板，但管教完後，男童並未出現異狀，直至清晨5點多，才發現男童肢體冰冷，馬上即送醫急救。