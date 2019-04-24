陸船使用三層網 澎海巡查獲縣長告誡

2019-04-24 13:48 中央社 澎湖縣24日電



大陸漁船也使用三層網作業，澎湖海巡隊今天查獲越界大陸漁船，船上有三層網與漁獲，依法查扣，澎湖縣長賴峰偉赴隊部慰勉海巡人員外，也當面告誡漁工不得越界和使用三層網作業。

澎湖縣長賴峰偉的海洋活化政策，最近除了展示海底覆網打撈成果，預計1年打撈6萬公尺的目標外，更宣示魚產卵期的1至2月和7至8月間為禁漁期，也將推動刺網與定置網實名制等多箭齊發，昨天也協請第七岸巡隊加強查緝違法漁具，全力活化海洋生態。

艦隊分署澎湖海巡隊今天清晨在目斗嶼北方16浬海域查獲越界大陸漁船，船上有三層網與300公斤的漁獲，雖當時並未發現在作業，包括張姓船老大等名漁工依法查扣押返，網具沒入。漁獲海拋，雖未發現有豬肉，防疫檢疫人員也登船進行消毒，由於未發現有作業情形，海巡在完成調查後，將予驅離。

賴峰偉當場告誡來自大陸泉州的漁工說，大家語言一樣、信仰媽祖，7月還將赴泉州宗教直航，希望回到大陸後，告知漁民朋友不要再越界捕魚和不得以三層網違法作業，以免遭查扣重罰，同時也致贈有賴峰偉的帽子給大陸漁民。

賴峰偉說，澎湖大小漁船2000多艘，其中就有900艘為無籍船筏，這還不包括越界的大陸漁船，衍生走私、載運違法網具、毒、電、炸魚等，破壞海洋生態，形成漏洞，澎湖海域禁止使用多層網具，違反者將觸犯刑罰或併科罰金，希望岸巡隊加強查緝漁船出入港動態，並多加向漁民宣導，杜絕違法漏洞，保護海洋環境。