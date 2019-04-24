親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰山雙童命案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台中花博虧損、花博卡發不完？林佳龍這樣回應

影／斯里蘭卡自殺炸彈客現蹤 赴死前還輕拍小女孩的頭

陸船使用三層網 澎海巡查獲縣長告誡

2019-04-24 13:48中央社 澎湖縣24日電

大陸漁船也使用三層網作業，澎湖海巡隊今天查獲越界大陸漁船，船上有三層網與漁獲，依法查扣，澎湖縣長賴峰偉赴隊部慰勉海巡人員外，也當面告誡漁工不得越界和使用三層網作業。

澎湖縣長賴峰偉的海洋活化政策，最近除了展示海底覆網打撈成果，預計1年打撈6萬公尺的目標外，更宣示魚產卵期的1至2月和7至8月間為禁漁期，也將推動刺網與定置網實名制等多箭齊發，昨天也協請第七岸巡隊加強查緝違法漁具，全力活化海洋生態。

艦隊分署澎湖海巡隊今天清晨在目斗嶼北方16浬海域查獲越界大陸漁船，船上有三層網與300公斤的漁獲，雖當時並未發現在作業，包括張姓船老大等名漁工依法查扣押返，網具沒入。漁獲海拋，雖未發現有豬肉，防疫檢疫人員也登船進行消毒，由於未發現有作業情形，海巡在完成調查後，將予驅離。

賴峰偉當場告誡來自大陸泉州的漁工說，大家語言一樣、信仰媽祖，7月還將赴泉州宗教直航，希望回到大陸後，告知漁民朋友不要再越界捕魚和不得以三層網違法作業，以免遭查扣重罰，同時也致贈有賴峰偉的帽子給大陸漁民。

賴峰偉說，澎湖大小漁船2000多艘，其中就有900艘為無籍船筏，這還不包括越界的大陸漁船，衍生走私、載運違法網具、毒、電、炸魚等，破壞海洋生態，形成漏洞，澎湖海域禁止使用多層網具，違反者將觸犯刑罰或併科罰金，希望岸巡隊加強查緝漁船出入港動態，並多加向漁民宣導，杜絕違法漏洞，保護海洋環境。

相關新聞

男還債途中遇債主 遭3男暴打2小時當場斃命

2019-04-24 12:06

八年級生違停嗆警「自己查車牌」 起出3槍秒變孬

2019-04-24 11:53

開賓士載3大包K他命 年輕男：自己吸大量採購較便宜

2019-04-24 11:17

酒店客21打4釀3傷 警啟動快打壓制

2019-04-24 10:52

為2.5萬元 攜K毒闖關被捕

2019-04-24 00:41

把玩空氣槍 誤擊自轟亡

2019-04-24 00:37

神父涉毒認罪 檢方緩起訴

2019-04-23 23:03

老母跪地求饒、碩士女狠心弒母 辯：有神祕力量到我腳上

2019-04-23 19:25

天母碩士女啃老弒母 法官裁定羈押

2019-04-23 19:22

中部夜店揪「校園交合夜」？ 警：去年歇業勿以訛傳訛

2019-04-23 18:36

影／大陸漁船越界捕魚 罰180萬元再驅逐出境

2019-04-23 17:02

西門町最大平價連鎖飯店驚傳跳票10億 董事長不知去向

2019-04-23 15:09

桃園警過勞 領槍誤擊子彈打穿辦公桌

2019-04-23 14:36

怎麼有這種母親！不顧腹中胎兒 懷孕7月還吸毒

2019-04-23 14:22

掉漆！駕車載妹開槍耍帥卻撞車 害妹被法辦

2019-04-23 12:24

影／澎湖漁船海上漂流 海巡急救船長上岸送醫

2019-04-23 11:57

迷上高富帥美國男網友 台灣宅女險被騙30萬元

2019-04-23 11:42

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

拿哥哥的空氣槍來玩 弟弟慘遭射穿心臟死亡

2019-04-23 09:25

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

找到了！台二線38公里處發現浮屍 確認為泰山2童命案父親

2019-04-23 18:34

網紅空姐地板嘿咻被抓包 偷吃攝影師得賠20萬

2019-04-23 21:18

「你們都靠大陸福利撐」 陸大媽亂闖櫃檯點餐還吐痰

2019-04-24 10:53

出國幫朋友代購卻被硬凹 友嗆：不要以為可以賺我回饋

2019-04-23 20:32

諷中天使用「與惡」盜版片源 公視台語台一張圖狂打臉

2019-04-23 17:47

工程師大器開豪華房 初體驗結局讓網友喊心疼

2019-04-23 15:35

老母跪地求饒、碩士女狠心弒母 辯：有神祕力量到我腳上

2019-04-23 19:25

「背後靈」盯學妹 男大生退學處分

2019-04-24 00:19

影／泰山姊弟命案 吳父手表認出兒：不信他忍心殺小孩

2019-04-24 05:35

西門町最大平價連鎖飯店驚傳跳票10億 董事長不知去向

2019-04-23 15:09

影／自由行上海客集體一氧化碳中毒 疑似民宿熱水器違規

2019-04-24 10:10

泰山姊弟命案失蹤父親尋獲 遺體等待家屬到場指認

2019-04-23 19:58

她夜市覓食被問「沒穿內衣？」 店員好奇遭網撻伐

2019-04-23 21:23

罵警奴才不起訴 法官認公然侮辱、想緩刑先登報道歉

2019-04-23 20:28

小孩不吃藥該怎麼辦？ 爸爸把吸管擺45°角偽裝 …

2019-04-24 11:42

影／泰山姐弟命案父陳屍金山礁岸 檢方相驗後快步離開

2019-04-23 22:00

賣病死豬肉羹欠稅上千萬遭管收 家屬一周籌到錢繳清

2019-04-23 18:49

泰山姊弟命案吳姓父親遺體 送板殯等待相驗

2019-04-23 22:02

平價旅店跳票10億 神隱董座：總經理找黑道奪經營權

2019-04-24 11:34

開賓士載3大包K他命 年輕男：自己吸大量採購較便宜

2019-04-24 11:17

影／北捷蘆洲站外混凝土車事故 機車騎士臟器外露喪命

2019-04-24 10:20

影／心痛！百萬賓士停路邊 水肥車直直撞到近乎全毀

2019-04-23 17:37

天母碩士女啃老弒母 法官裁定羈押

2019-04-23 19:22

八年級生違停嗆警「自己查車牌」 起出3槍秒變孬

2019-04-24 11:53

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

最貴停車場得標112億元 「天價」未來會這樣分配！

2019-04-23 17:51

男還債途中遇債主 遭3男暴打2小時當場斃命

2019-04-24 12:06

客運司機邊開車邊滑手機 與女乘客起爭執鬧上警局

2019-04-24 10:56

法官評鑑「尤美女版」 院檢反彈

2019-04-24 00:19

烏來電纜線懸落電死人 台電要賠妻兒5口

2019-04-23 15:13

泰山姊弟命案失聯父親遺體尋獲 檢察官和家屬確認中

2019-04-23 19:50

小姊弟命案 失聯父陳屍金山海邊

2019-04-24 00:22

旗山一歲多男童疑遭虐死 保母：他不服管教有揮掌跌倒

2019-04-24 14:09

中山高老舊廂型車火燒車 4人逃命

2019-04-23 20:45

影／嘉義溪口深夜火警 救出受困一家三代6人

2019-04-24 01:20

法官「誣指」北檢竟還發新聞稿 黃國昌要司法院說明

2019-04-24 12:14

把玩空氣槍 誤擊自轟亡

2019-04-24 00:37

賣屋反悔致買賣破局 法官判賣家得支付仲介報酬

2019-04-23 15:48

台南4樓透天厝半夜火災 3人及時逃出

2019-04-24 01:29

貨車「瘋狂噴白煙」 民眾誤認火災連消防車都出動

2019-04-23 17:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top