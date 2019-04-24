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影／泰山姊弟命案 吳父遺體今相驗 溺水死亡待解剖釐清

2019-04-24 13:04聯合報 記者王長鼎柯毓庭╱即時報導

新北市泰山區21日發現一對10歲、7歲的姊弟陳屍在家中多時，姊弟的父親、40歲吳姓男子事發後失蹤，涉嫌重大。昨天傍晚吳男的屍體被發現陳屍金山中角沙灘附近礁石上，吳男家屬昨晚到場指認無誤，遺體運往新北市立板橋殯儀館冰存，新北地檢署檢察官陳儀芳今天上午由法醫及金山警方陪同相驗。

檢察官陳儀芳今天中午相驗後表示，初步確認吳男是溺水死亡，至於是否要進一步解剖來確認死因，仍要依相驗的程序來處理。警方表示，不排除擇期解剖，但仍要等侯檢察官後續指示。

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新北市泰山區21日發現一對10歲、7歲的姊弟陳屍在家中多時，姊弟的父親吳姓男子的...
新北市泰山區21日發現一對10歲、7歲的姊弟陳屍在家中多時，姊弟的父親吳姓男子的遺體昨晚在金山區海邊發現，新北檢察官陳儀芳今天上午法醫至板橋殯儀館相驗。記者王長鼎／攝影
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新北市泰山區21日發現一對10歲、7歲的姊弟陳屍在家中多時，姊弟的父親吳姓男子的...
新北市泰山區21日發現一對10歲、7歲的姊弟陳屍在家中多時，姊弟的父親吳姓男子的遺體昨晚在金山區海邊發現，新北檢察官陳儀芳今天上午法醫至板橋殯儀館相驗。記者王長鼎／攝影
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新北市泰山區21日發現一對10歲、7歲的姊弟陳屍在家中多時，姊弟的父親吳姓男子的...
新北市泰山區21日發現一對10歲、7歲的姊弟陳屍在家中多時，姊弟的父親吳姓男子的遺體昨晚在金山區海邊發現，新北檢察官陳儀芳今天上午法醫至板橋殯儀館相驗。記者王長鼎／攝影
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檢察官金山

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