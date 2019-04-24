八年級生違停嗆警「自己查車牌」 起出3槍秒變孬

2019-04-24 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市廖男車輛違停卻不配合警方盤查，堅稱車不是他開的，還嗆警「自己查車牌啊」，警方以手電筒檢視車內，發現右前乘客座擺放一隻步槍，廖態度一百八十度轉變急解釋，「那是玩具槍啦！」擁槍行徑不攻自破，警方隨後在車內起出1把瓦斯空氣步槍、2把左輪瓦斯空氣手槍等物，廖僅坦承持有瓦斯空氣步槍，其餘皆推給因案入獄的林姓友人。

前天深夜11時許，台中市豐原區豐東路一家超商前有車輛違停，豐原警分局豐東派出所副所長張葉強與警員張寬承到場，蹲在一旁的廖男(24歲)矢口否認白色轎車是他駕駛，不配合警方盤查，還嗆警「你自己查車牌啊！查車牌就知道車主是誰了」。

張葉強以手電筒照車輛擋風玻璃，發現右前乘客座竟有一把步槍，廖男神情開始慌張，急著解釋「那是玩具槍啦！」遭警打臉，「你不是說車不是你開的？怎麼知道裡面放的是玩具槍」。

廖心急再辯稱，剛才林姓友人載他，他坐在旁邊，不清楚車內擺放甚麼物品，警方追問，「步槍這麼長你怎麼坐在椅子上？」廖辯稱自己將東西移開，「我坐在邊邊角落」，離譜說詞警方聽了直搖頭。

警方開車們發現右前乘客座除1把瓦斯空氣步槍，還擺放2把左輪瓦斯空氣手槍、包包內起出鋼珠子彈金屬外殼27顆，9釐米子彈3顆，駕駛座腳踏墊有球棒1支、斧頭1把等危險物品。

廖男見紙包不住火，坦承MK-16瓦斯空氣步槍是他所有，並向入監服刑的林姓友人借車代步，但其他車內危險物品一概不知。