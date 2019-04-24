假契約詐貸4銀行4.8億元 主嫌李榮華等10人遭起訴

2019-04-24 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



檢調接獲檢舉，指開元國際企業公司負責人李榮華涉嫌在以假買賣契約、申貸人資料，向上海商銀等4間金融機構詐貸4.8億元，還有一名上海商銀前鄭姓行員配合詐貸，事後收受手機、鋼筆等餽贈。台北地檢署今依違反銀行法、偽造文書等罪起訴李榮華、鄭男、開元會計及員工、人頭等10人。

檢調接獲檢舉，指開元國際企業公司於2014、2015年間，招攬民眾充當人頭，在大台北地區購買不動產，成交後製作假買賣契約，與其他公司進行假交易、買賣契約灌水交易價格，將交易金額提高數倍後，再持不實買賣契約、申貸人資料，向上海商銀等4間金融機構貸款，藉此詐取高額貸款。

犯案期間購買申貸的不動產多達40間，詐貸總額逾4.8億元。詐貸多集中於上海商銀，約計有32件。此外，2015年，鄭姓行員負責審查李榮華集團兩件申貸案時，明知買賣契約交易金額有灌水，卻予以配合，事後收受高價手機、鋼筆等餽贈，涉違反銀行法背信罪。

檢察官陳仁傑去年12月25日指揮台北市調查處、刑事局偵七隊、新北市警三重分局，搜索開元國際企業公司及李住處共12處，約談李及員工共9人到案。

檢方漏夜偵訊後，26日凌晨以李等2人涉嫌重大，有串證滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。林姓、鄭姓犯嫌各交保12萬、20萬元，梁姓等5名犯嫌則限制住居。檢方偵查終結，今依法起訴。