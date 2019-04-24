設局比武 朱雪璋遭「深海閻王」反控誣告 獲不起訴

2019-04-24 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



自稱是明朝開國皇帝朱元璋第19代孫的朱雪璋，不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖在其道館外挑釁，2016年2月邀約比武，卻私下找來20多名黑衣人埋伏痛毆，再持刀砍斷王腳筋，一審遭判有罪。事後，朱控告王涉殺人未遂，檢方不起訴後，王反控朱誣告。台北地檢署認為王當天攜帶一把刀，朱並非空口無憑，今將他不起訴。

檢方起訴認定，2016年2月16日下午，朱雪璋等人透過臉書，對王毓霖等人下戰帖，邀約他們在當晚12點前到他開設的正心道場比武，朱雪璋卻在比武之前，指示員工拿黑襪套住道場地下室監視器，並派2名徒弟守門，過程全被監視器拍下。

當晚10點多，王毓霖等人抵達朱的道場，朱雪璋僅同意王毓霖、蔡櫂全，以及2人指定的詹姓武術裁判等3人進入；3人誤以為朱要切磋武術，跟隨朱進入地下室的道場後，朱便指示手下，將道場大門鎖上，並呼叫朱妻從後門放黑衣人進入，分持球棒、木劍等武器，圍攻王毓霖等人。

2017年5月24日，台北地方法院依重傷害罪判朱雪璋有期徒刑6年；朱妻吳佩樺則在案發時么喝幫眾「再砍他一刀，算我的！」還拿手機錄下行兇畫面，被依傷害罪判刑5月，可易科罰金15萬元。經上訴，台灣高等法院明日將宣判。

比武發生後，朱控告王涉殺人未遂，檢方不起訴後，王反控朱誣告。檢方查出，王比武當天有攜帶一把刀，雖稱是忘了從袋子內拿出來，才會帶去道館，但確實現場有出現一把刀。檢方認為，朱並非空口無憑，將他不起訴。