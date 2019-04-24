北市萬華1男凌晨遭亂棒打死 警循線追查中

2019-04-24 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市一名年約44歲黃姓男子今（24）天凌晨被發現被亂棒攻擊，全身瘀青陳屍在萬華區和平西路3段一處民宅內，警方已有初步鎖定對象，正調閱監視器畫面全力追查當中。

據了解，黃男體型龐大，今天凌晨1時許在和平東路3段一處民宅內與人爭吵，隔壁鄰居報警處理，警消到場時發現黃男全身瘀青，已明顯死亡，警方正積極追查中。