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北市萬華1男凌晨遭亂棒打死　警循線追查中

2019-04-24 09:57聯合報 記者李隆揆╱即時報導

北市一名年約44歲黃姓男子今（24）天凌晨被發現被亂棒攻擊，全身瘀青陳屍在萬華區和平西路3段一處民宅內，警方已有初步鎖定對象，正調閱監視器畫面全力追查當中。

據了解，黃男體型龐大，今天凌晨1時許在和平東路3段一處民宅內與人爭吵，隔壁鄰居報警處理，警消到場時發現黃男全身瘀青，已明顯死亡，警方正積極追查中。

北市

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