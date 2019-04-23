老母跪地求饒、碩士女狠心弒母 辯：有神祕力量到我腳上

2019-04-23 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



留美林姓女碩士，上月1日懷疑70歲母親拿走刑事訴狀、詛咒自己死亡，涉嫌在住家毆打、狠踹母親，還動手掐脖、延遲報案等，導致母親多器官損傷、窒息死亡，士林地檢署今日偵查終結，依照殺害直系血親尊親屬罪起訴。

43歲林女長期和母親相處不睦，在案發前幾周才搬到北市士林區天母東路豪宅與母親同住。林女認為，母親拿走要提告欣芝實業公司的刑事告訴狀3份，又不滿母親主臥室擺放1罐果醬玻璃罐，裡頭裝有4張100元鈔票，是用來「詛咒」她死亡。

上月1日上午10點45分起至下午5點左右，林女用家用電話連繫母親，都找不到人，直到5點33分，母親回電，林女在電話裡說，「要是不把訴狀交出來，你回家我會拿刀把你給殺了。」

林女先在樓梯間敲碎果醬玻璃罐，再把玻璃碎片灑在母親主臥室內，母親下午5點46分回家後，林女在客廳大聲質問母親，「拿走訴狀有何好處」，母親回答沒有拿走，還跪在餐廳地板說，「你饒了我好不好？」，但林女置之不理，反而徒手拉扯母親頭髮，還拿刀架在母親脖子上，繼續質問訴狀去處。

母女爭執聲音大，鄰居也證稱，當日下午聽到「碰！」撞擊聲，還有連續摔東西聲音，並可從聲音分辨林母「求饒」，林女質問，「我要給法院的東西，你為什麼要當垃圾丟掉。」

起訴書指出，林母走回主臥室時，遭地板上的玻璃碎片割傷蹲坐在地，林女見狀竟出腳狠踹母親，持類似長棍物毆打母親背部，還徒手猛力掐住母親頸部，母親倒地流血意識不清，林女竟未報案求救，反而離家去精舍、丟垃圾，拖延約3小時45分才報案。救護人員抵達時，母親已無生命徵象，送醫不治。驗屍報告顯示，死者多器官損傷、窒息死亡。

檢察官調查，林女曾在102年在聯合醫院就診1次，經診斷有環境適應障礙併混合性情緒特徵，案發當日林女血液中驗出酒精成分，母女兩人的指甲及浴室現場玻璃碎片等跡證物，均有林女血跡中都留下DNA。