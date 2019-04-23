毒男遇臨檢丟毒橋下 員警機靈人贓俱獲

2019-04-23 18:06 中央社 台北23日電



吳姓男子日前搭乘同事機車行經北市景美溪橋一帶，遇警方臨檢時神色慌張遭攔查，他矢口否認未攜帶違禁品，卻趁隙將褲袋物品拋丟橋下，經員警耐心尋獲毒品和吸食器後送辦。

台北市警察局保安大隊今天召開記者會表示，第一中隊小隊長林宏偉18日下午1時許率警員共7人至北市文山區木柵路一段與和興路口（景美溪橋下橋處）執行路檢勤務，適逢吳男搭乘同事機車行經當地，他見警後神情慌張且疑有吸毒徵兆。

警方見狀便立即予以攔停詢問，吳男下車後不斷聲稱未攜帶違禁物品，還說口袋內只有帶錢，但當員警發現吳男左褲袋內疑似有毒品玻璃球吸食器之際，他立即將左手伸入袋內握住可疑物品，並向警方謊稱是打火機，但卻遲遲不願取出證明。

正當吳男態度強硬並大聲質疑員警之際，他便趁隙將手握可疑物品迅速拋丟至橋下，事後還態度強硬的否認有拋丟物品行為，自認死不認帳，警方便拿他沒轍。

豈料員警立即步行下橋耐心尋找，最後終於在橋下溪邊一處比人高的草叢內和鄰近大石頭上，找到吳男所拋丟的安非他命玻璃球吸食器一根，以及一包淨重0.59公克的安非他命。

眼見持毒事證確鑿，吳男才坦承丟毒犯行，並供稱是在網路上向綽號「阿德」的不詳男子購買毒品和吸食器，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。