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蔡英文有逆轉勝體質？唐湘龍：她要拖到賴清德沒氣

泰國返台用檀香紙藏K毒 走私女哭窮「想去大陸賣腎」

2019-04-23 15:58聯合報 記者李奕昕╱即時報導

朱姓女子從泰國搭機返台，在托運行李箱夾藏6.5公斤K他命，以檀香味紙張包裹毒品，企圖掩蓋氣味，還灑上鉛粒欲干擾X光機掃瞄，刑事局在桃園機場攔截毒品逮捕她，估算查扣毒品市價650萬元，法院裁定她羈押禁見。

警方調查，32歲朱姓女子自稱從事國外代購，因販賣人頭帳戶案留下詐欺前科，今年1月與友人從馬來西亞飛往日本，日本海關從其友人行李發現一批空白金融卡，懷疑2人偽造信用卡，將情資通報刑事局協查。

刑事局國際科分析朱的入出境記錄，發現去年8月及今年3月前往大陸，本月15日飛往泰國，研判涉及毒品或偽卡，掌握她17日從泰國曼谷搭機返台，晚間7點多會同海關在桃園機場攔下她，以剪刀破壞托運行李箱夾層搜出6.5公斤K他命，詢後將她依毒品罪嫌移送法辦。

警方檢視K他命被壓成扁平狀，以檀香味紙張包裹，灑上不少鉛粒，再塞進行李箱的自製夾層，表面覆蓋衣物，研判是要逃避緝毒犬及X光機檢查。

她供稱，在臉書看到賺錢訊息，加入通訊軟體聯繫，受指使跑腿運貨，在曼谷某旅館取貨時拿到泰銖2萬元（約台幣2萬元），對方允諾待她返台再付5000元，她不知是毒品，因行李箱很重，以為是黃金。

警詢時她數度泣不成聲，稱負債80萬元，警方檢查她的手機，發現她經濟狀況不佳，曾透過通訊軟體向友人透露「想去大陸賣腎」。

朱姓女子從泰國搭機返台，在托運行李箱夾藏6.5公斤K他命，以檀香味紙張包裹毒品，...
朱姓女子從泰國搭機返台，在托運行李箱夾藏6.5公斤K他命，以檀香味紙張包裹毒品，刑事局在桃園機場攔截毒品逮捕她。記者李奕昕／翻攝
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朱姓女子從泰國搭機返台，在托運行李箱夾藏6.5公斤K他命，以檀香味紙張包裹毒品，...
朱姓女子從泰國搭機返台，在托運行李箱夾藏6.5公斤K他命，以檀香味紙張包裹毒品，刑事局在桃園機場攔截毒品逮捕她。記者李奕昕／攝影
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朱姓女子從泰國搭機返台，在托運行李箱夾藏6.5公斤K他命，以檀香味紙張包裹毒品，...
朱姓女子從泰國搭機返台，在托運行李箱夾藏6.5公斤K他命，以檀香味紙張包裹毒品，刑事局在桃園機場攔截毒品逮捕她。記者李奕昕／翻攝
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朱姓女子從泰國搭機返台，在托運行李箱夾藏6.5公斤K他命，以檀香味紙張包裹毒品，刑事局在桃園機場攔截毒品逮捕她。記者李奕昕／翻攝
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朱姓女子從泰國搭機返台，在托運行李箱夾藏6.5公斤K他命，以檀香味紙張包裹毒品，刑事局在桃園機場攔截毒品逮捕她。記者李奕昕／翻攝
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毒品行李桃園機場

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