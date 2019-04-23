怎麼有這種母親！不顧腹中胎兒 懷孕7月還吸毒
懷有身孕竟然還吸毒！屏東一對靠打臨工維生的毒鴛鴦，在屏東市武昌街租屋處長期吸食毒品，因不斷傳出惡臭令鄰居苦不堪言，警方獲報後破門逮人，這才發現蔡姓女子已挺著大肚子，懷有7個月身孕，竟不顧胎兒健康仍與冉姓男友長期吸食安非他命。
屏東警分局日前獲報屏東市武昌街一棟大樓內，疑似有人在家吸毒，由崇蘭、建國等2個單位派出所組成專案小組，進行探訪蒐證，掌握相關罪證後，向台灣屏東地方法院聲請搜索票，再由崇蘭所長邱銘發率員前往直搗該處，當場逮捕到這對毒鴛鴦，非法持有二級毒品安非他命0.3公克及吸食器數組，全案依違反毒品危害防制條例移請屏東地檢署偵辦。
警方調查指出， 冉姓男子(30歲)與蔡姓女子(24歲)，兩人為男女朋友皆有毒品前科，查緝過程中，嫌犯一度拒絕開門，警方只好好破門逮人。由於兩人時常在租屋處內吸毒，傳出的陣陣惡臭，讓鄰居苦不堪言。而蔡女疑似因為染上毒癮，即使懷有身孕仍無法抵擋毒品誘惑，不顧胎兒健康仍持續吸毒。
警方表示，蔡姓女子懷有七個月身孕，在場苦苦哀求不要將她移送法辦，害怕自己的小孩無法順利生產，但警方告知懷有身孕還要吸食毒品，不僅對小孩是一種傷害更是斷送自己的美好前程，2人偵訊後仍被以毒品罪嫌移送法辦，並循線追查毒品來源。
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