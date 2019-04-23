怎麼有這種母親！不顧腹中胎兒 懷孕7月還吸毒

2019-04-23 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



懷有身孕竟然還吸毒！屏東一對靠打臨工維生的毒鴛鴦，在屏東市武昌街租屋處長期吸食毒品，因不斷傳出惡臭令鄰居苦不堪言，警方獲報後破門逮人，這才發現蔡姓女子已挺著大肚子，懷有7個月身孕，竟不顧胎兒健康仍與冉姓男友長期吸食安非他命。

屏東警分局日前獲報屏東市武昌街一棟大樓內，疑似有人在家吸毒，由崇蘭、建國等2個單位派出所組成專案小組，進行探訪蒐證，掌握相關罪證後，向台灣屏東地方法院聲請搜索票，再由崇蘭所長邱銘發率員前往直搗該處，當場逮捕到這對毒鴛鴦，非法持有二級毒品安非他命0.3公克及吸食器數組，全案依違反毒品危害防制條例移請屏東地檢署偵辦。

警方調查指出， 冉姓男子(30歲)與蔡姓女子(24歲)，兩人為男女朋友皆有毒品前科，查緝過程中，嫌犯一度拒絕開門，警方只好好破門逮人。由於兩人時常在租屋處內吸毒，傳出的陣陣惡臭，讓鄰居苦不堪言。而蔡女疑似因為染上毒癮，即使懷有身孕仍無法抵擋毒品誘惑，不顧胎兒健康仍持續吸毒。