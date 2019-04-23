影／澎湖漁船海上漂流 海巡急救船長上岸送醫

2019-04-23 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



澎湖籍漁船「聖鴻興」號莊姓船長昨天單獨出海作業，直到今天清晨，其他漁船卻發現他的船在海上漂流，沒作業跡象；友船靠上，發現莊姓船長躺在甲板沒動靜，懷疑出事，連忙求救。海巡署澎湖海巡隊派艇疾速趕去，發現莊呼息微弱，將他救上岸送醫，才知道他心肌梗塞病發，目前正搶救中。

海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊表示，聖鴻興漁船是延繩釣漁船，平時莊姓船長（51歲）都獨自出海作業，昨天下午2點30分，他仍獨自從澎湖西嶼鄉竹灣港出海作業，直到今天凌晨，友船「橫大福2號」發現他的船漂流很久 ，覺得奇怪，才靠過去察看，橫大福2名印尼籍漁工發現他昏倒在甲板上，趕緊通報漁業電台，請海巡署派船救人。

澎湖海巡隊立即派遣進駐七美港的PP-5053艇趕往，到清晨5點45分左右，海巡艇抵達澎湖七美西方4海里處，登上聖鴻興號漁船，發現莊姓船長仍有呼吸心跳，但昏迷不醒，趕緊將他以擔架固定，接駁上海巡艇 ，火速送往衛服部澎湖醫院就醫。據澎湖海巡隊瞭解，醫護人員檢出莊心肌梗塞，目前正搶救生命。