親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰山雙童命案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

菲律賓強震已11死：馬尼拉首都圈的災後搶救

影／澎湖漁船海上漂流 海巡急救船長上岸送醫

2019-04-23 11:57聯合報 記者林保光╱即時報導

澎湖籍漁船「聖鴻興」號莊姓船長昨天單獨出海作業，直到今天清晨，其他漁船卻發現他的船在海上漂流，沒作業跡象；友船靠上，發現莊姓船長躺在甲板沒動靜，懷疑出事，連忙求救。海巡署澎湖海巡隊派艇疾速趕去，發現莊呼息微弱，將他救上岸送醫，才知道他心肌梗塞病發，目前正搶救中。

海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊表示，聖鴻興漁船是延繩釣漁船，平時莊姓船長（51歲）都獨自出海作業，昨天下午2點30分，他仍獨自從澎湖西嶼鄉竹灣港出海作業，直到今天凌晨，友船「橫大福2號」發現他的船漂流很久 ，覺得奇怪，才靠過去察看，橫大福2名印尼籍漁工發現他昏倒在甲板上，趕緊通報漁業電台，請海巡署派船救人。

澎湖海巡隊立即派遣進駐七美港的PP-5053艇趕往，到清晨5點45分左右，海巡艇抵達澎湖七美西方4海里處，登上聖鴻興號漁船，發現莊姓船長仍有呼吸心跳，但昏迷不醒，趕緊將他以擔架固定，接駁上海巡艇 ，火速送往衛服部澎湖醫院就醫。據澎湖海巡隊瞭解，醫護人員檢出莊心肌梗塞，目前正搶救生命。

澎湖海巡隊表示，澎湖四面環海，漁民單獨年海作業目當危險，如果有突發事件，可撥打「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位會立即救援，保障漁民生命財產安全。

澎湖海巡隊今天清晨將昏迷的漁船船長，接駁上海巡艇。記者林保光／翻攝
澎湖海巡隊今天清晨將昏迷的漁船船長，接駁上海巡艇。記者林保光／翻攝
分享
澎湖海巡隊今天將昏迷的漁船船長救上岸，家屬聞訊在港邊不禁掩臉哭泣。記者林保光／翻...
澎湖海巡隊今天將昏迷的漁船船長救上岸，家屬聞訊在港邊不禁掩臉哭泣。記者林保光／翻攝
分享

海巡署澎湖漁民

相關新聞

拿哥哥的空氣槍來玩 弟弟慘遭射穿心臟死亡

2019-04-23 09:25

掉漆！駕車載妹開槍耍帥卻撞車 害妹被法辦

2019-04-23 12:24

迷上高富帥美國男網友 台灣宅女險被騙30萬元

2019-04-23 11:42

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

台北波麗士粉專小編 警官吸毒被免職

2019-04-22 23:58

影／大陸漁船趁霧越界捕魚 馬祖海巡隊強行登檢扣船

2019-04-22 22:44

男子酒吧口角憤縱火 永和警24小時內迅速破案

2019-04-22 17:13

影／台鐵嘉義輾斃男性行人 遺體屍塊散落鐵軌旁

2019-04-22 16:17

詐團藏東南亞騙大陸人 兩岸地下匯兌洗錢破億

2019-04-22 15:57

行人闖軌遭撞 台鐵嘉義至南靖西線單線雙向行車

2019-04-22 15:21

台鐵下午輾斃行人 西線不通

2019-04-22 15:17

「臺北波麗士」小編警吸安被抓 北檢諭令以1萬元交保

2019-04-22 14:25

台北市警察局警官攜毒被逮！兩大過免職

2019-04-22 14:14

警察涉毒再一樁 台北波麗士小編遭搜出安毒

2019-04-22 14:00

法官引用我們與惡的距離 陳夆典誘殺房東判無期

2019-04-22 12:26

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

消防隊女隊員偷情分隊長 役男偷拍威脅「比照辦理」

2019-04-22 15:56

台鐵下午輾斃行人 西線不通

2019-04-22 15:17

影／姊弟陳屍失聯父最後身影曝光 三芝喝咖啡後走向海邊

2019-04-22 18:21

警察涉毒再一樁 台北波麗士小編遭搜出安毒

2019-04-22 14:00

拿哥哥的空氣槍來玩 弟弟慘遭射穿心臟死亡

2019-04-23 09:25

台北市警察局警官攜毒被逮！兩大過免職

2019-04-22 14:14

飯店35K徵櫃台人員要「會靈知」 她驚：要觀落陰嗎？

2019-04-22 20:26

影／法官用當紅電視劇台詞不判死 家屬：有想到我們感受？

2019-04-22 18:18

台北醫院大火護理師被訴 衛福部：感到衝擊、遺憾

2019-04-22 13:43

延後警官警員退休年紀引爭議 林岱樺急滅火

2019-04-23 10:51

大一生宿舍自縊身亡 東華大學發關懷信輔導學生

2019-04-22 21:53

美貌女員工控告老闆強暴 她不該「漱口」證物沒了

2019-04-22 14:36

國道一號轎車撞護欄2人抛出車外 男死女送醫

2019-04-22 23:43

姊弟命案 父親曾認同：只要孩子的生命健康存在，足矣

2019-04-22 14:43

「你怎麼那麼傻？」 萬里浮屍父親看到兒子悲慟哭喊

2019-04-23 09:56

女星前男友性侵13歲混血少女 今要入獄卻未現身

2019-04-22 13:30

離奇車禍！婦人騎機車大橋撞護欄 脖子破洞慘死

2019-04-22 18:41

台北醫院護理之家大火15死 護理人員起訴原因出爐

2019-04-22 13:48

影／台中公車、聯結車、大貨車連環撞 3人受傷

2019-04-23 10:46

影／台南拖吊司機飆罵隨車員警 竟然是因為拖不到車

2019-04-22 16:20

為約網愛 阿帕契601旅戰隊士官 營區穿迷彩服拍露鳥照

2019-04-23 09:53

路人繳費缺5元 她善心解燃眉之急獲無價謝禮

2019-04-22 14:44

小姊弟生父被目擊劇烈嘔吐 步向沙灘失蹤

2019-04-22 23:53

惡夫家暴30年 老婆聽他訓話得「立正站好、3分鐘出汗」

2019-04-23 07:42

黑頭車撞進三媽臭臭鍋店面全毀 八年級生：我煞車失靈

2019-04-23 10:17

「全台最貴停車場」順利拍出！112億5888萬得標

2019-04-23 11:21

影／小姊弟陳屍家中 父疑現蹤三芝淺水灣

2019-04-22 15:55

女中尉干擾隊長哺乳 兩度「問診開藥」又遭判刑

2019-04-22 14:39

父摸11歲兒生殖器笑說「變大可結婚」 遭判3年4月

2019-04-22 19:33

男子酒吧口角憤縱火 永和警24小時內迅速破案

2019-04-22 17:13

「臺北波麗士」小編警吸安被抓 北檢諭令以1萬元交保

2019-04-22 14:25

影／台鐵嘉義輾斃男性行人 遺體屍塊散落鐵軌旁

2019-04-22 16:17

救護車遭機車撞上都判刑 駕駛怨:這什麼世界啊

2019-04-22 13:25

重機上國道 不及攔截就撞死

2019-04-23 00:27

退伍上士領不到母老人年金 竟持番刀殺妹

2019-04-22 15:41

泰山姊弟命案 葉毓蘭：一定要追出行兇動機

2019-04-23 08:00

台中西區華美街民宅火警 獨居婦人葬身火窟

2019-04-22 21:52

登山客爬仁愛瀧奧山失聯 搜山10天未果明續搜

2019-04-22 19:34

地下匯兌經手30億元 服飾貿易負責人再度遭搜索

2019-04-22 15:00

貌美的她謊稱是客運千金 連續詐財16起破3百萬

2019-04-22 20:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top