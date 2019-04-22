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詐團藏東南亞騙大陸人 兩岸地下匯兌洗錢破億

2019-04-22 15:57聯合報 記者李奕昕╱即時報導

陳姓男子在台設轉帳水房，透過兩岸地下匯兌，替騙大陸人的詐騙集團洗錢，1年來經手高達1億元，李姓男子則幫詐團在東南亞架話務機房，假冒檢警致電行騙；刑事局分4波行動逮捕12人，檢方命陳、李各以30萬、3萬元交保，其餘犯嫌限制住居或請回。

警方調查，陳姓男子（30歲）在台中市租屋處成立水房，透過第三方支付轉帳贓款，接著操作兩岸對沖，從大陸領出人民幣，在台放款等值台幣；李姓男子（29歲）協助詐騙集團在東南亞架設機房，假冒檢警致電大陸人，謊稱涉及刑案，要求匯款監管。

去年5月，大陸上海市公安局通報刑事局，有3、4名被害人共被騙走人民幣770萬元（約台幣3500萬元），刑事局偵一大隊第三隊追查，鎖定台中市水房與新北市地下匯兌據點，清查金流發現有10多人受騙，尚在統計財損。

去年7月，警方搜索水房逮捕陳等3人，同年12月及今年2月，分別在桃園市及新北市查獲8名共犯，本月18日在高雄市逮捕李；陳供稱操作兩岸轉帳匯兌，對金錢來源不知情，李稱在東南亞架話務系統，但與撥打詐騙電話無關。

警方查扣現金358萬元、大陸法院偽造公文及教戰手冊，調閱李的入出境資料，查出去年曾赴馬來西亞，懷疑至馬國架設機房，詢後將陳、李等12人依詐欺、銀行法罪嫌移送法辦，將情資提供給大陸及馬國調查。

陳姓男子在台設轉帳水房，替騙大陸人的詐騙集團洗錢，1年來經手高達1億元，刑事局分...
陳姓男子在台設轉帳水房，替騙大陸人的詐騙集團洗錢，1年來經手高達1億元，刑事局分4波行動逮捕12人。記者李奕昕／翻攝
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陳姓男子在台設轉帳水房，替騙大陸人的詐騙集團洗錢，1年來經手高達1億元，刑事局分...
陳姓男子在台設轉帳水房，替騙大陸人的詐騙集團洗錢，1年來經手高達1億元，刑事局分4波行動逮捕12人。記者李奕昕／翻攝
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陳姓男子在台設轉帳水房，替騙大陸人的詐騙集團洗錢，1年來經手高達1億元，刑事局分...
陳姓男子在台設轉帳水房，替騙大陸人的詐騙集團洗錢，1年來經手高達1億元，刑事局分4波行動逮捕12人。記者李奕昕／翻攝
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陳姓男子在台設轉帳水房，替騙大陸人的詐騙集團洗錢，1年來經手高達1億元，刑事局分...
陳姓男子在台設轉帳水房，替騙大陸人的詐騙集團洗錢，1年來經手高達1億元，刑事局分4波行動逮捕12人。記者李奕昕／攝影
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陳姓男子在台設轉帳水房，替騙大陸人的詐騙集團洗錢，1年來經手高達1億元，刑事局分...
陳姓男子在台設轉帳水房，替騙大陸人的詐騙集團洗錢，1年來經手高達1億元，刑事局分4波行動逮捕12人。記者李奕昕／翻攝
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陳姓男子在台設轉帳水房，替騙大陸人的詐騙集團洗錢，1年來經手高達1億元，刑事局分...
陳姓男子在台設轉帳水房，替騙大陸人的詐騙集團洗錢，1年來經手高達1億元，刑事局分4波行動逮捕12人。記者李奕昕／攝影
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詐騙集團東南亞
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