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台鐵下午輾斃行人 西線不通

警察涉毒再一樁 台北波麗士小編遭搜出安毒

行人闖軌遭撞 台鐵嘉義至南靖西線單線雙向行車

2019-04-22 15:21聯合報 記者侯俐安╱即時報導

行人闖越軌道遭撞。 圖／台鐵局提供
行人闖越軌道遭撞。 圖／台鐵局提供
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台鐵3211次嘉義開往潮州的區間車，今天下午2時25分於嘉義至南靖間東正線（K298+650）撞及一跨越路線之行人，該行人當場死亡。屍體影響西線致雙線不通，下午2時58分將西線屍塊排除，西線恢復單線雙向行車，計畫由3217次接駁旅客，車上旅客30人。

台鐵
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