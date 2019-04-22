法官引用我們與惡的距離 陳夆典誘殺房東判無期

2019-04-22 12:26 中央社 台南22日電



「我們與惡的距離」叫好叫座，引起一連串的討論話題。 圖／公視提供 分享 facebook 公視「我們與惡的距離」火紅，台南地院審理台南陳夆典誘殺余姓房東案時，也引用此劇提及「全天下沒有一個爸爸媽媽要花20年去養一個殺人犯」，希望陳男深自檢討，彌補傷害。

台南這起房客誘殺房東案，台南地方法院判決，陳夆典犯殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身；又犯遺棄屍體罪，處有期徒刑1年2個月。應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

台南地方法院審理後註記指出，希望透過這次判決傳達更深層的意涵，「被害人的好」已與世長存，受到親友緬懷，相信以被害人生前的一切，倘若仍活在世間，也不願見到家屬糾結其中。

被告父母在歷次開庭時，全出席旁聽，母親在旁聽席數次有眼眶紅潤，擦拭眼角的舉動，無疑呼應公視「我們與惡的距離」中所提及「全天下沒有一個爸爸媽媽要花20年去養一個殺人犯」。

合議庭認為，被告犯下滔天大罪，剝奪他人生命，希望年紀尚輕的被告透過審理過程，深自檢討，若有復歸社會的一日，再做對社會有益的事，以彌補告訴人及原生家庭、及對社會造成的傷害和恐懼。

從事空調裝修工程的22歲陳夆典，去年3月因遭62歲余姓男子催繳1個月房租新台幣3200元及水電費等，以到公司拿錢為由，將余男誘騙到台南市關廟山區果園，持螺絲起子刺殺對方，再拖行到偏僻小路旁草叢棄屍。

陳夆典隨後開著余男的汽車回到台南市新化果菜市場停放，若無其事回到租屋處；余男家人報警協尋，警方調閱監視器後逮捕陳夆典送辦。