影／安檢所超暖心 為92歲獨居老婦送餐與住處裝緊急鈴

2019-04-21 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



海巡署東部分署第一三岸巡隊所轄香蘭安檢官兵超暖心，安檢所隔壁住1位高齡92歲獨居陳姓老婦人，阿嬤子女長期在外工作，雖會定期返家探望，但多數時間都是阿嬤1人，安檢所官兵除主動提供三餐給阿嬤食用，甚至取得阿嬤子女同意後，在阿嬤家中裝置緊急服務鈴，以便阿嬤身體不舒服時求助。

第一三岸巡隊表示，東部分署向來要求各駐地官兵要關懷社區，敦親睦鄰，其中香蘭安檢所旁就住了一位陳姓阿嬤，因阿嬤子女長年在外地工作，阿嬤獨居多年，香蘭安檢所得知後，即主動從107年11月1日起提供陳姓阿嬤三餐。，

第一三岸巡隊指出，安檢所官兵擔心陳姓阿嬤獨自在家，萬一身體不適或有意外事件發生，於是主動聯繫阿嬤子女，取得同意後，在阿嬤家中裝設緊急服務鈴，供獨居阿嬤遇有身體不適等突發事件，可以讓安檢所官兵及時提供協助。