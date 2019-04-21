影／安檢所超暖心 為92歲獨居老婦送餐與住處裝緊急鈴
海巡署東部分署第一三岸巡隊所轄香蘭安檢官兵超暖心，安檢所隔壁住1位高齡92歲獨居陳姓老婦人，阿嬤子女長期在外工作，雖會定期返家探望，但多數時間都是阿嬤1人，安檢所官兵除主動提供三餐給阿嬤食用，甚至取得阿嬤子女同意後，在阿嬤家中裝置緊急服務鈴，以便阿嬤身體不舒服時求助。
第一三岸巡隊表示，東部分署向來要求各駐地官兵要關懷社區，敦親睦鄰，其中香蘭安檢所旁就住了一位陳姓阿嬤，因阿嬤子女長年在外地工作，阿嬤獨居多年，香蘭安檢所得知後，即主動從107年11月1日起提供陳姓阿嬤三餐。，
第一三岸巡隊指出，安檢所官兵擔心陳姓阿嬤獨自在家，萬一身體不適或有意外事件發生，於是主動聯繫阿嬤子女，取得同意後，在阿嬤家中裝設緊急服務鈴，供獨居阿嬤遇有身體不適等突發事件，可以讓安檢所官兵及時提供協助。
海巡署第一三岸巡隊說，香蘭所除把住在隔壁的92歲陳姓獨居阿嬤當自己家人照顧，對於轄區內的老人家也會主動探訪並提供協助，日前得知安檢所附近有位中風的74歲羅姓阿嬤的輪椅老舊毀損，不堪使用，安檢所長王秋發透過管道，爭取到縣議員古志成贊助經費，為羅姓阿嬤購置新的輪椅，讓羅姓阿嬤丈夫晨昏時，可以推輪椅，帶著羅姓阿嬤外出散步，與街坊鄰居互動聊天，讓阿嬤與家人很感謝。
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