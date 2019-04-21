讀冊生活訂單疑遭洩 近500消費者遭詐騙

2019-04-21 14:02 中央社 台北21日電



「讀冊生活」網購平台疑消費者個資訂單遭洩，刑事局今天表示，有詐騙集團假冒業者偽稱作業疏失，要求訂戶至ATM解除分期設定行騙，去年迄今已知有近500人受騙。

刑事局今天發布新聞稿表示，「讀冊生活」網購平台疑消費者個資訂單遭洩，今年3月起已有31名消費者向165反詐騙諮詢專線反映。

經調查了解，詐騙集團冒用「讀冊生活」網購平台業者，向消費者謊稱「工作人員作業疏失，導致單筆訂單變成經銷商分期寄送並自動在訂戶銀行帳戶扣款付款，要求訂戶前往ATM解除分期設定」，進而行騙。

刑事局指出，「讀冊生活」去年就累積374件消費者被騙案件，居「詐騙集團最愛冒用購物網站」排名第2名；今年1至3月則有31人受騙，今年4月迄今則增至68人被騙。

新北市一名25歲女研究生在今年1月底於「讀冊生活」平台花費新台幣760元網購兩本心靈勵志書籍，不料竟在4月初接獲冒稱「讀冊生活」客服人員來電，假稱交易誤刷12筆將被重複扣款，將協助取消此筆交易。

隨後又有假冒銀行人員來電請女研究生透過網路銀行APP操作解除分期設定，並至超商利用多媒體機台代碼繳費17萬元，女研究生直到戶頭生活費全遭提領一空後，詐騙集團立即掛電話，她才驚覺遭到詐騙。

刑事局提醒，「讀冊生活」未善盡保護消費者個資責任，導致詐騙集團疑似竊取訂單資料，撥打訂單資料向消費者詐騙，從去年迄今至少已有473人受害，「讀冊生活」消費者若接到來電稱「解除ATM設定」「重複訂購」等關鍵字，請立即掛斷，並可撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免遭騙。