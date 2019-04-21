越警破跨國販毒逮兩台男 刑事局協助偵辦

2019-04-21 12:25 中央社 台北21日電



越南警方破獲跨國販毒案件，查獲逾1100公斤毒品並逮3嫌，其中2名為台灣籍。刑事局今天表示，已成立專案小組和越方共同清查兩台男涉案內容，並持續溯源追查毒品上游。

越南快訊新聞網站20日報導，胡志明市警方12日在當地發現2輛貨車與1輛汽車在路邊搬貨，其中2車見警方上前檢查便突然逃離，警方追趕攔下台灣籍的33歲葉清偉（Yeh Ching Wei，音譯）和31歲姜維池（ChiangWei Chih），並起出藏於大型音箱內的606公斤毒品。

報導還指出，越南警方擴大調查後，在當地2處又分別查獲藏於音箱的50公斤和近452公斤重毒品，這3批毒品都從泰國運至越南境內，警方另逮捕一名越南籍嫌犯。

刑事局今天表示，駐越南聯絡組人員在本案查獲當時，便依越方請求前往越南公安廳協助調查，並成立專案小組共同偵辦。

根據調查了解，胡志明市公安廳於12日下午2時許在第五郡查獲有貨車運送毒品，現場起獲600公斤安非他命，後續再依到案越南籍犯嫌供述資料，進而查緝到其他藏放毒品地點，起獲近500公斤疑為安非他命原料及半成品，但仍待檢驗確認。

刑事局說，專案小組持續和越南警方共同清查台籍2嫌涉案內容，以及追查毒品上游來源。