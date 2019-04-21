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「移送書寫4小時還寫不好」 警怨新刑事案件系統超難用

2019-04-21 12:18聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

「新的刑事案件系統很不好用，移送書寫了4個多小時，還寫不好！」刑事警察局本月18日剛更換刑事案件網路上傳新系統，台南許多刑事今天反應，案件管理新系統難以輸入，還時常當機，舊系統又停用無法上傳，不少人都擔心移送書遲遲無法寫好，延誤檢警共用24小時移送嫌犯時間。

刑事警察局說，因新舊系統操作方式略有不同，恐因同仁熟悉度不足而致，將再要求各警察機關加強要求員警使用訓練版本練習，提升受理報案熟悉度，有問題員警可打24小時專線電話:0972179517即時因應，有專人可解決使用操作問題。

陳姓小隊長上午說，新的刑事案件系很難用，他輸入移送書超過4個小時還沒打好，而且輸入的字常落掉字，很不好使用；劉姓偵查佐說，刑事警察局要啟用新系統，在試用期應該讓舊系統也能一併使用，新系統輸入不易，至少還有舊系統可輸入應急。

刑事警察局說，刑事案件管理新系統建置目的，是為減輕各警察機關外勤人員受理報案文書處理作業負擔，避免重複輸入基本資料，並整合刑事案件受理、偵辦至移送等流程所需文書，強化刑事案件管理機制，以提供員警更迅速方便工具，並能落實後續追蹤偵辦進度。

刑事警察局表示，新系統第一梯次上線階段自4月18日點9起，由新北市政府警察局等16個警察機關實施，已完成種子教官及各警察機關教育訓練，刑事局並同步成立推動系統上線工作應變小組，24小時接收並即時回應員警反映問題，並成立交流討論區及全國Line群組，逐一解決回應各單位所詢問使用操作問題。

台南基層員警反應，新的案件管理系統很難輸入。記者黃宣翰/翻攝
台南基層員警反應，新的案件管理系統很難輸入。記者黃宣翰/翻攝
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台南基層員警反應，新的案件管理系統很難輸入，還經常當機。記者黃宣翰/翻攝
台南基層員警反應，新的案件管理系統很難輸入，還經常當機。記者黃宣翰/翻攝
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