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酒駕累犯百百款 有人房屋被拍 有人存款百萬也不繳錢

2019-04-21 09:58聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

法務部行政執行署屏東分署最近強力執行酒（毒）駕罰鍰案件，其中一名酒駕累犯已被開罰4次，累計罰款36萬元，由於當事人還有健保費、房屋稅、毒品危害防制條例的罰款等未繳，合計積欠75萬2850元，屏東分署已查封其名下房屋，如果無法提出清償計畫，將擇日拍賣。

屏東分署表示，因酒駕被查封房屋真的得不償失，最近這類消息屢上新聞，確實有當事人深怕被上門查封，面子掛不住，主動出面繳清，或辦理分期。其中一名當事人是於106年8月被捉到酒駕罰鍰9萬元，遲遲未繳，原本都找不到人，最近卻主動到分署一次繳清。

原來是家人看到新聞後怕被執行，勸他去處理，繳款後他還說：「繳清心裡就沒負擔了」，現在真的有減少喝酒了。

但也有酒駕義務人明明有數十萬、甚至百萬的存款，卻故意不繳，屏東分署便直接扣押存款，當事人氣得跳腳，也只能怪自已不守法了。

分署表示，為遏止酒駕，立法院已今年3月26日通過道路交通管理處罰條例修正案，大幅提高拒絕酒測及酒駕罰鍰，其中，機車、汽車酒駕累犯分別可罰最高9萬元及12萬元，如為第三度酒駕，則以前次罰鍰之金額，再加罰9萬元。

不過酒駕案件真的層出不窮，在屏東分署經常可見形形色色因酒駕被罰的人，分署透露，曾有一名公務員因酒駕被罰9萬元，除了薪水被扣押外，機關也要懲處，直接影響考績及日後的升遷，損失的利益，就算坐計程車都可以環島好幾圈了。

也有一個40多歲的男子沒有工作，卻因酒駕被罰，分署查封他的車後，隔天他的80歲老父愁眉苦臉帶著7萬多元來幫他繳清罰鍰，阿伯說︰「不是不甘這些錢，是煩惱他都不改」，讓執行人員不禁感嘆，為了酒駕，老父竟還要為40多歲的兒子操心。

屏東警方最近曾查獲一名酒駕累犯已第9度被逮，當事人還抱怨警方找麻煩。圖／警方提供
屏東警方最近曾查獲一名酒駕累犯已第9度被逮，當事人還抱怨警方找麻煩。圖／警方提供
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