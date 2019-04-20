安居三箭治安大整頓 新北警全力掃毒零容忍

2019-04-20 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市政府自今年3月20日起執行為期1個月的「安居三箭－新北三安大執法『治安、公安、交安』違法零容忍」行動專案，為展現毒品零容忍的決心，新北市警方在治安大整頓期間透過數據分析盤點轄內毒品犯罪熱點，包含做為販毒據點大樓與社區、犯罪組織及幫派涉毒地點、群聚施用毒品地點、青少年易遭引誘聚集施用與毒品交易熱點，鎖定286處為臨檢目標增派警力加強巡邏、攔查，並依毒品犯罪熱時調整勤務時段，天羅地網重點式查緝各類毒品犯罪，專案期間共動員2707人次警力，累計查獲各類毒品案件116件129人，並查扣毒品1516公克，成果豐碩。

為防止藏匿於營業場所的毒品汙染源孳生，新北警方對轄內實際從事視聽歌唱及旅館業者，3年內曾遭查獲有人在內施用或持有毒品共70家「特定營業場所」全面擴大臨檢，加強掃蕩以該場所為開毒趴據點不法分子，以確保民眾消費安心。

警方在治安大整頓期間共執行擴大臨檢126次，查獲施用毒品案件5件14人，另新北警方自4月1日起也結合市府毒品防治辦公室、觀光旅遊局、工務局及消防局等單位，針對其中69家旅館業者執行「旅宿業特定營業場所聯合稽查」，告誡業者切勿縱容或涉入毒品案件，並要求應依法令建立從業員工名冊及張貼反毒宣導海報，累計至18日已稽查36家，並開立20張限期改善單。