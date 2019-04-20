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遭控闖民宅打人 苗市代喊冤：公親變事主

2019-04-20 17:00中央社 苗栗縣20日電

苗栗市民代表楊得君遭一名蘇姓男子指控入侵民宅並毆打年邁祖父母；楊得君今天喊冤表示，因黃姓女子曾被蘇姓前男友毆打，當天是受託前往排解糾紛，不料「公親變事主」。

家住苗栗縣通霄鎮的蘇男指出，19日上午黃姓前女友聲稱要到他住處拿手錶，卻帶著苗栗市民代表楊得君和黑衣人來到2樓房間，當時自己因僅穿著一條內褲，想要把人趕出去，於是用左手推向楊得君右肩，隨即遭到黑衣人毆打。

蘇男表示，衝突過程中，年邁的奶奶遭到波及，還看到楊得君掐爺爺的脖子，他與祖父母3人前往醫院驗傷，胸部、肩膀和脖子都分別遭到擦挫傷；蘇男氣憤指出，連警察到住家都要搜索票，一個代表憑什麼「侵門踏戶」到家中打人。

楊得君今天喊冤指出，轄區選民黃姓女子自稱曾遭蘇姓前男友暴力相向，擔心再次挨打，請他陪同到前男友家中拿手錶，基於選民服務，便陪同一起前往，怎料為排解雙方糾紛讓他「公親變事主」。

楊得君說，當天因為喝了一點酒，原本在門外等候，聽到屋內發生爭吵，才衝上2樓查看，為了要把男女雙方拉開，伸手推開擋在中間蘇男長輩，並強調沒有任何攻擊性的行為，在拉扯推擠過程中，自己的脖子、肚子和左腳也受傷，對於一時情急闖入住家，以及導致2位長輩受傷，予以道歉。

通霄派出所長周國平表示，接獲通報後，便派員前往了解，但雙方當事人都已離開現場，進一步詢問發現是感情問題所引發的糾紛，目前雙方都並未提告。

警察苗栗縣
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