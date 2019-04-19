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利用魔術宣導反毒 彰化縣警方出奇招讓學生了解毒害

2019-04-19 21:11聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣反毒列車今天開進員林市明倫國中校園，藝人陳子強、林奕妘帶來幽默風趣演出，孩子王劇團吳奇鴻以魔術宣導反毒的有獎徵答，1小時的活動毫無冷場，讓師生目不轉睛，拍手叫好。

警察局和彰化縣政府教育處、彰化縣保護少年協進會等單位，合作辦理13場次「拒毒 從你我做起」系列宣導活動，第二場在明倫國中活動中心熱鬧登場。

毒品包裝日新月異，反毒要從校園開始」彰化警察局局長方仰寧今天說，防制毒品危害青少年是當前政府的重要施政目標，因毒品可能透過咖啡包等等偽裝，讓青少年不慎施用，進而染上毒癮，警方持續推動反毒系列宣導。

方仰寧說，警方還製作微電影「關鍵逆襲」，在每一場宣導活動中播放，讓師生在輕鬆、愉快的情境中認識毒品，希望能持續讓青少年知道碰觸毒品的危害，不要因為一時好奇、逞勇沾染毒品，造成個人、家庭一輩子的傷害。

彰化的反毒宣導列車，邀請陳子強、林奕妘擔任主持人，兩人像個大孩子很接地氣，用青少年的語言和學生零距離的互動，一開場就炒熱了氣氛，

深受青少年喜歡的孩子王團吳奇鴻把拒毒觀念融入魔術表演中，讓學子們在輕鬆有趣的節目中，了解沾染毒品的嚴重後果以及警察工作的辛苦。少年隊隊長顏志說，最後的有獎徵答活動，讓學生嗨到最高點，踴躍舉手搶答，縣警局準備的小禮品很快送完。

彰化縣反毒列車今天開進員林市明倫國中校園，藝人陳子強（左2）、林奕妘（右2）帶來...
彰化縣反毒列車今天開進員林市明倫國中校園，藝人陳子強（左2）、林奕妘（右2）帶來幽默風趣的演出。照片／縣警局提供
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彰化縣反毒列車今天開進員林市明倫國中校園，藝人陳子強（左起）、林奕妘帶來幽默風趣...
彰化縣反毒列車今天開進員林市明倫國中校園，藝人陳子強（左起）、林奕妘帶來幽默風趣的演出。照片／縣警局提供
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彰化縣反毒列車今天開進員林市明倫國中校園。照片／縣警局提供
彰化縣反毒列車今天開進員林市明倫國中校園。照片／縣警局提供
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彰化縣反毒列車今天開進員林市明倫國中校園，有獎徵答時間學生踴躍舉手搶答。照片／縣...
彰化縣反毒列車今天開進員林市明倫國中校園，有獎徵答時間學生踴躍舉手搶答。照片／縣警局提供
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彰化縣反毒列車今天開進員林市明倫國中校園，警方播放自製的微電影「關鍵逆襲」，讓師...
彰化縣反毒列車今天開進員林市明倫國中校園，警方播放自製的微電影「關鍵逆襲」，讓師生在輕鬆、愉快的情境中認識毒品及危害。照片／縣警局提供
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