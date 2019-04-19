法官轟檢偷塞逮捕書 北檢：法官漏看逮捕通知書

2019-04-19 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



北市中山區一家日式料理店答姓董娘，疑捲入去年大慶證券前董事長莊隆慶廿一億元脫產跳票案，前天遭五名陌生男子潑灑辣椒水、強押至山區討債，涉案的男子徐春暉昨天主動帶答女向警方投案，台北地檢署依妨害自由等罪嫌聲押徐，但法院以檢方違反拘捕原則裁定請回。

北檢指出，警方逮捕程序合法，檢察官是依照警方的逮捕聲請羈押，法院因漏看逮捕通知書，才誤認逮捕程序不合法，北檢已提起即時抗告，但法官卻在法官論壇上發文，指檢察官事後才擅自附上逮捕通知書，引發院檢譁然，北院昨重開羈押庭，確認卷內有逮捕書，逮捕程序並無違失，改裁定徐男收押禁見。

北檢今發新聞稿指出，徐姓被告涉嫌妨害自由案件，是台北市中山分局於當日移送至本署，事前未曾報請本署檢察官專案指揮偵辦，移送前亦未聯繫本署，本署法警室收案後即通知當日輪值內勤之檢察官開庭訊問，經檢察官訊問後，認徐姓被告犯罪嫌疑重大，並有羈押之原因及必要，遂向台北地院聲請羈押。

台北地院於當日下午 5 時 30 分召開羈押庭時，內勤檢察官因刻正處理當日其他司法警察機關移送之案件，不知業已召開羈押庭，絕非無故不到庭，且本署於台北地院裁定前，亦未曾自台北地院接獲任何就此案件逮捕程序有疑義之訊息，實亦無從表示意見。

本署內勤承辦檢察官檢視案卷，確認卷內確有被告親自簽名捺印之臺北市政府警察局中山分局權利告知書、執行逮捕、拘禁告知本人、親友通知書及聲請提審告知書等文件，認法院之裁定有誤，乃立即提起抗告，過程中本署從未就此發布任何新聞稿，並無「北檢發新聞稿表示係法官當庭漏看卷宗，所以才以檢方未拘提逮捕將人犯釋犯」之情形。