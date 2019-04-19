象山持刀強盜在山上躲1天 被害人聽聲音指認他

2019-04-19 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



王姓男子涉嫌在台北市象山步道持刀強盜，檢方上周傳喚他，因事證不足請回，警方今天拘提他，關鍵在調閱監視器，查出他案發當天及隔天現身步道口，研判他在山上躲了1天，他卻稱在家睡覺，且被害人聽他聲音發現與歹徒相似，認為他涉有重嫌。

本月7日晚間近10點，華姓男子（21歲）與陳姓女子（20歲）在台北市象山步道賞夜景，準備下山離開煙火觀景台約10公尺，一名中年男子持水果刀擋住情侶去向，得手700多元，要求情侶往前走不准回頭，趁機逃離。

警方採集現場菸蒂，比對DNA鎖定王姓男子（60歲），清查他獨居無業，為低收入戶，2005年曾在四獸山持刀強盜，9日將王從北市南港區住處帶回調查，持傳票交由檢察官訊問；他否認犯案，稱案發時在家睡覺，因腿部開刀，很久沒爬象山，且歹徒戴口罩，被害人無法指認，檢訊後請回。

警方持續調閱監視器，查出案發當天，王搭捷運從南港站至後山埤站，下午約4點多出現在象山步道口，穿紅衣將外套綁在腰間，隔天下午約1點再現身，此時已不見外套，研判犯後丟在山上。