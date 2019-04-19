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影／八年級生淋熱水暴力討債 要被害人自慰給他看

2019-04-19 13:18聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市經營暴力討債集團的八年級生羅男，手法凌虐兇殘，將被害人毆打到腦震盪、牙齒脫落，拖進摩鐵以滾燙熱水淋身，要求被害人當眾自慰給他看，事後丟包路旁，被害人心生畏懼報警。台中市警方成立專案小組，前天兵分多路逮捕羅姓主嫌共11人，起出空氣槍、電擊棒、毒品大麻菸等，依法移送。

台中市潭子區一處洗車場，去年中旬發生民眾持棒討債糾紛，台中市警局豐原分局成立專案小組，歷經半年追查，發現八年級生羅嫌(27歲)手法兇殘、極盡凌虐，經營暴力討債集團，只要有人委託就揪旗下10名小弟攜帶武士刀、狼牙棒、電擊棒等物毆打被害人。

去年底羅姓主嫌將許姓被害人約出，連拖帶拉進摩鐵毆打，以滾燙熱水潑灑許男身體，還要許男在他們面前自慰，眾人在旁嘲笑，被害人身心靈受盡折磨，並將許男丟包在路旁，許飽受驚嚇報警。

去年中旬，羅為替友人出氣，夥同其下小弟到大雅區陳女住所砸車；去年中旬，羅接案到大里區一處民宅討債，蕭姓被害人遭羅等人噴灑辣椒水、砸車。

豐原警分局歷經半年追查，前天由台中地方檢察署檢察官林依成指揮豐原、第二、第四分局，共60名警力兵分多路前往台中市多處逮捕羅姓主嫌共11人，查扣空氣槍2支、武士刀1把、木棒7支、金屬棒8支、塑膠棒1支、狼牙棒1支、電擊棒1支、本票、借款單、第二級毒品大麻菸0.46公克及手機等證物。

警詢後將羅嫌共11人依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損及毒品罪嫌移送。

羅嫌(前中)為首的暴力討債集團，手法凌虐兇殘，將被害人毆打到腦震盪、牙齒脫落，拖...
羅嫌(前中)為首的暴力討債集團，手法凌虐兇殘，將被害人毆打到腦震盪、牙齒脫落，拖進摩鐵以滾燙熱水淋身，被害人心生畏懼報警。記者林佩均／翻攝
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羅嫌為首的暴力討債集團，手法凌虐兇殘，將被害人毆打到腦震盪、牙齒脫落，拖進摩鐵以...
羅嫌為首的暴力討債集團，手法凌虐兇殘，將被害人毆打到腦震盪、牙齒脫落，拖進摩鐵以滾燙熱水淋身，被害人心生畏懼報警。記者林佩均／翻攝
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警方破獲羅姓主嫌為首的暴力討債集團，起出空氣槍、武士刀、金屬棒、狼牙棒、電擊棒、...
警方破獲羅姓主嫌為首的暴力討債集團，起出空氣槍、武士刀、金屬棒、狼牙棒、電擊棒、本票、借款單等證物。記者林佩均／翻攝
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警方破獲羅姓主嫌為首的暴力討債集團，起出空氣槍、武士刀、金屬棒、狼牙棒、電擊棒、...
警方破獲羅姓主嫌為首的暴力討債集團，起出空氣槍、武士刀、金屬棒、狼牙棒、電擊棒、本票、借款單等證物。記者林佩均／翻攝
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