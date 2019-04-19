影／黑賓士闖紅燈拒檢還衝撞警 警鳴槍查出毒品人口
違規賓士攔檢不停還硬闖紅燈，基隆警深夜鳴槍響！昨晚深夜近11時，一輛黑賓士違規直闖八堵路、過港路口紅燈，巡邏員警企圖攔檢，沒想到黑賓士加速狂飆，員警只能鳴笛猛追，追車將近10分鐘，好不容易成功攔停，惡駕駛卻趁員警靠近時，猛然倒車意圖衝撞，員警為保命，只好掏槍朝車左後輪開槍，賓士車動彈不得，邱姓賓士駕駛詢後依妨害公務罪嫌送辦。
46歲邱姓賓士駕駛遇檢不停，還沿路狂飆，警方從八堵路圓環一路追到南榮路，終於將違規賓士攔停，卻差點被駕駛惡意衝撞，所幸員警機警掏槍擊破賓士車左後輪，才順利讓邱姓賓士駕駛束手就擒。
據悉，該名邱姓賓士駕駛是列管毒品人口，疑似不曉得自己毒品案件到底終結與否，擔心可能被通緝才會想跑。員警搜查車內並無查獲違禁物品，當場施行酒測也無酒精反應，警方開出一張拒絕受檢罰單，邱男恐挨罰1萬元以上、3萬元以下罰鍰。
警方表示，駕駛人若有違反道路交通管理處罰條例，又不聽從交通勤務警察等公務人員指示，拒絕停車接受稽查而逃逸者，依規可處1萬元以上、3萬元以下罰鍰，駕照還會被吊扣6個月；5年內累犯則能處3萬元罰鍰，並吊扣駕照1年，呼籲民眾配合警方稽查，切勿以身試法。
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