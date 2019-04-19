影／免費試吃釣上癮 藥頭販毒被抓責任推給同鄉

2019-04-19 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



印尼籍逃逸移工「大當」為賺取生活費竟當起藥頭，以計程車代步、住在移工宿舍內，販賣安非他命毒品給印尼籍同鄉，起先免費供應「試吃」，上癮後再以高於市價兩倍價錢兜售毒品，逼迫合法移工掏錢買毒解癮。

印尼籍移工「大當」(42歲)3年前逃逸後從事販毒，鎖定台中、彰化同鄉的印尼籍移工，以「免費試吃毒品」方式餵毒，還提供水車等吸食器，讓同鄉人上癮後，再開高於毒品市場兩倍行情價位販毒，讓上癮難耐的移工紛紛掏錢解癮。

台中市警局第六分局與專勤隊調查，「大當」行蹤相當隱密，往返均靠計程車代步，路途遠就在移工宿舍休息，順便和同鄉的搏感情、免費供應毒品。

上月25日，警方清晨直攻大肚區沙田路一處移工宿舍，先在一樓查緝剛吸完毒品的印尼籍移工「小黑」(38歲)，並循線逮捕在二樓呼呼大睡的藥頭「大當」。

工業所警員廖述同指出，從事勞力粗工的「小黑」相當老實，坦承吸毒讓他工作「比較有精神」，沒想到剛吸完毒準備外出上班，就被逮捕。

「大當」被捕後相當緊張，竟將持有毒品與販毒行徑全推給同鄉的「小黑」，辯稱「毒品都是他給我的」，陷害同鄉人想要脫罪；此語讓「小黑」急著以中文向警喊「不是我」、「沒有」，拚命否認。