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警局內吞服已扣案毒品 癮君子罪加一等

2019-04-18 19:37聯合報 記者邵心杰╱即時報導

54歲林姓男子去年12月間在台南市後壁區一鐵皮屋前涉嫌吸食安非他命且另案通緝被嘉義市刑大逮捕，當場起出海洛英及安非他命，林被帶回嘉義市警局調查，竟趁警方不備之際，取走已扣案海洛英1包並吞服下肚，經警立即制止且徒手挖出已吞嚥的部分海洛英，林施用一、二級毒品應執行1年2月徒刑外，犯隱匿公務員職務上掌管物品罪，處2月徒刑。

判決指出，林有毒品、偽造文書、槍砲彈藥刀械刀械管制條例等多項前科，再因施用毒品案件，經雲林地院處有期徒刑1年3月確定，2012年5月縮短刑期執行完畢，仍不知悔改。

檢警指出，2015年12月9日下午5時，他在台南市後壁區上茄苳加油站廁所內吸食安非他命及海洛英，當晚11時50分在嘉義縣南靖車站前遭警攔檢，查獲海洛英及安非他命各1包。去年12月7日中午11時，他在後壁區一鐵皮屋前吸食吸食安非他命及海洛英，下午1時45分因另案通緝為警逮捕，查獲海洛英6包及安非他命2包。

未料，他被嘉義市刑大帶回市警局調查，當天傍晚5時在市刑大內，趁警查看扣案物之際，他取走已扣案海洛英1包，並吞服下肚，經警立即制止並徒手挖出已吞嚥的部分海洛英。「東西本來就是我的」林否認妨害公務

檢方認林違反毒品危害防制條例提起公訴外，妨害公務則聲請簡易判決處刑。台南地院認林施用一、二級毒品，累犯，不得易科罰金部分，應執行1年2月徒刑。另林犯隱匿公務員職務上掌管物品罪，處2月徒刑，可易科罰金，可上訴。

林姓男子趁警方不備之際，取走已扣案海洛英1包並吞服下肚，經警立即制止，徒手挖出已...
林姓男子趁警方不備之際，取走已扣案海洛英1包並吞服下肚，經警立即制止，徒手挖出已吞嚥的部分海洛英，台南地院處2月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
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毒品食安妨害公務
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