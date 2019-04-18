警掃黑緝毒抓賭有成 在地企業有感發破案紅包感謝
台南市永康區在地企業龍鋒企業公司董事長林玉柱，留意到永康警分局九合一選舉至今積極掃蕩幫派、毒品及職業賭場，感受在地治安明顯改善，下午特別到永康分局發破案慰問金，感謝員警守護轄區治安辛勞。
林玉柱身兼大台南警友會理事長，他說，居住永康地區30年，「充分感受到永康治安的進步」，早期會有混混來找公司麻煩，強銷所謂的「兄弟茶」，現在已未聽聞，「對於警察不眠不休、全心全力投入治安，掃蕩這些幫派份子」，他要表達肯定與嘉勉，希望鼓舞員警士氣。
永康警分局去年年11月起掃蕩橫行地方的竹聯幫臺南分堂與附屬組織太子廟幫，今年查獲兩處職業大賭場，查扣賭資都達百萬元，另毒品績效也近達成預計目標。
分局長戴崇贒表示，林理事長平時即常自掏腰包做公益，也非常支持警察，特別感謝能撥空前來鼓勵。幫派、賭博及毒品都影響社會治安甚鉅，警察有責任強加打擊，永康分局能有此成效，每位員警緝毒能量高居第一名，表示大家都很努力，非常感謝。
分局今天也公開表揚今年考取中央警察大學警佐班錄取人員偵查隊偵查佐翁紹殷、陳政宏及張博誠，頒發3人紀念獎牌鼓勵，戴崇贒期盼3人自我學習的努力精神，能做為其他員警正面學習榜樣。
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