警掃黑緝毒抓賭有成 在地企業有感發破案紅包感謝

2019-04-18 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市永康區在地企業龍鋒企業公司董事長林玉柱，留意到永康警分局九合一選舉至今積極掃蕩幫派、毒品及職業賭場，感受在地治安明顯改善，下午特別到永康分局發破案慰問金，感謝員警守護轄區治安辛勞。

林玉柱身兼大台南警友會理事長，他說，居住永康地區30年，「充分感受到永康治安的進步」，早期會有混混來找公司麻煩，強銷所謂的「兄弟茶」，現在已未聽聞，「對於警察不眠不休、全心全力投入治安，掃蕩這些幫派份子」，他要表達肯定與嘉勉，希望鼓舞員警士氣。

永康警分局去年年11月起掃蕩橫行地方的竹聯幫臺南分堂與附屬組織太子廟幫，今年查獲兩處職業大賭場，查扣賭資都達百萬元，另毒品績效也近達成預計目標。

分局長戴崇贒表示，林理事長平時即常自掏腰包做公益，也非常支持警察，特別感謝能撥空前來鼓勵。幫派、賭博及毒品都影響社會治安甚鉅，警察有責任強加打擊，永康分局能有此成效，每位員警緝毒能量高居第一名，表示大家都很努力，非常感謝。