北市投注站涉販毒 彩券工會聯合會發動全國業者自律

2019-04-18 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台北市議員徐立信踢爆雙北9家彩券行買得到毒品。聯合報系記者楊正海/攝影 分享 facebook 台北市議員徐立信昨（17）日召開記者會檢舉雙北有9家彩券投注站涉嫌販賣毒品，中華民國彩券工會全國聯合會、台灣無障礙協會今天聲明譴責涉嫌販賣毒品的9家投注站是害群之馬，盼政府將歹徒繩之以法，並籲身心障礙者要有正確的法律知識，不要為了有工作做就貪圖不義之財，聯合會也將發動全國經銷商自律，把毒品趕出投注站。

中華民國彩券工會全國聯合會、台灣無障礙協會聯合聲明，.全國有超過5800 家投注站，每間投注站每天都辛勤工作，都很珍惜政府給弱勢者工作機會；但這9家投注站竟然涉販毒，是害群之馬，要嚴厲譴責，尤其在幕後操控的毒販，應該受到全國人民的撻伐，希望政府能夠把這些歹徒繩之以法、嚴厲制裁，還給投注站乾淨的空間。

此聲明呼籲所有的身心障礙者要有正確的法律知識，不要為了有工作做就貪圖不義之財而陷法網，同時批主嫌利用身心障礙者不懂法律、想賺更多錢的心態從事違法行為，是非常可恥的行為，請政府嚴加查緝。

聯合會和協會希望檢警盡快揪出幕後誘導投注站販毒的主嫌，移送法辦，杜絕毒品蔓延，還給經銷商一個乾淨的工作環境。

聯合會強調將發動全國經銷商自律，把毒品趕出投注站，也籲身心障礙者不要以身試法致經銷證被取消，反喪失自身工作權利又要吃牢飯。

兩團體感謝徐立信檢舉讓政府把毒蟲揪出來，避免身心障礙者再被歹徒利用，也希望政府加強法治教育，經銷商要互相幫助把毒蟲揪出來，還給公益彩券乾淨的形象。