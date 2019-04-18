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媳婦虐死公公 丈夫：相信爸爸不追究

2019-04-18 14:15聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

台北士林區戚姓女子，去年疑似沒按時服用精神疾病藥物，發病虐死高齡97歲的公公，涉犯傷害致死罪，日前已10萬元交保，士林地方法院今開庭，戚女在20多名親友團強力後援下出庭，她哭著說，案發時沒吃藥「失心瘋」，當時沒有想到「那是1條人命」，律師則以行為時喪失辨識能力，懇求法官判處無罪。

戚女日前經精神鑑定，醫師建議住院治療，法院日前裁定10萬元交保，且即刻至精神科就醫，今日戚女在20多名親友團強力後援下至法院，杭姓丈夫也出庭，戚女再度認罪，並稱案發時有幻聽、幻覺、腦袋閃小白點，「我肯定我（案發時）失心瘋」，沒有任何辨識能力。

律師周信宏表示，被告是嚴重的病人，經確診為妄想型和情感型雙重思覺失調症，103年入住松德院區，有被妄想和身份認知障礙，曾將母親認成養母，近4年來也在馬偕醫院就診，案發當時，沒有意識到死者高齡97歲，做出在寒冷的冬天沖冷水、將冷凍食物放著發臭、噴橘子口味殺蟲劑等行為，還在案發後4天自首報案說要炸警局等行為，已無辨識能力。

律師指出，在去年12月15日戚女與丈夫結婚，死者參加喜宴祝賀，5天後發生遺憾的事，兩人無深仇大恨，唯一的理由就是「被告病了」。另，案發後1、2天，戚女曾持刀對母親咆哮，把家門砍個大洞，案發後4天強制住院。

律師表示，被告母親很自責，因對孩子有期待，才會期許孩子能減少用藥，以意志力堅持住，展開新婚生活。另，根據戚女丈夫說法，戚女和死者言語不通，但卻情同父女，個性相似更像是「親生女兒」，還曾協助照護擦屁股，是一般人做不到的事，死者的心願是和希望兒媳2人有健康的家庭。

律師說，被告因生病，行為時無辨識能力，懇請法院以無罪判決，另入適當處所就醫，使其家庭能夠重建，事件儘速落幕。

戚女丈夫淚灑法庭，他說，和妻子同居3、5年，照顧妻子的病，就如同多年來照顧爸爸，妻子多次發病都有壓下來，但這次是自己嚴重的疏忽，妻子才因壓力發病，不願意追責任，相信爸爸在天之靈也不追究。

審判長當庭表示，戚女丈夫是被害人家屬，也是加害人家屬，具有雙重身分，是全案最糾結、壓力最大之人，被告若定期就醫有眾多親友監督，而法院最擔心戚女丈夫是否需要幫忙、往後繼續與妻子相處有無困難？戚女丈夫回答，從知道妻子生病迄今，繼續照顧她，從來不是問題。

法官指出，全案最關鍵就是未來誰能長期監督被告並期就醫服藥，戚女哭著表示，未來會規律的按時吃藥，不會再重蹈覆轍逃避吃藥，「對不起公公」，現在住院服藥，才逐漸想起「那是一條人命」，但案發時沒有意識到想到。審判長諭知全案辯論終結，7月4日上午11點宣判。

戚女在法庭上認罪，庭後返回醫院就診。記者蕭雅娟／攝影
戚女在法庭上認罪，庭後返回醫院就診。記者蕭雅娟／攝影
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戚女在親友團護送下走出法庭。記者蕭雅娟／攝影
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