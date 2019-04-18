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密封油壓缸藏2百公斤K毒 主嫌被判6年徒刑

2019-04-18 12:44聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

調查局去年偵破大宗K他命毒品走私案，吳嫌涉嫌夥同熟知二手機具門路的邱嫌，以進口「油壓傳動缸」掩護2百公斤三級毒品K他命扣關入境，還企圖利用缸內5層厚鋼板防堵X光機探測，仍被關務人員盯上，走私行動破局。基隆地方法院裁定收押吳姓主嫌、邱姓共犯，耗時數月審理，法官依共同運輸第三級毒品，分別判處兩人有期徒刑6年、3年，全案可上訴。

據檢調掌握，吳嫌多年前在大陸經營濾水器生意，輾轉認識另名陸籍男子，該男盤算以漁船走私運毒，吳嫌代為牽線未果，幾經商議後決定私運夾藏毒品的機具入境台灣。兩人協議，陸籍男子負責提供毒品，吳嫌則負責尋覓改裝機具、裝毒、寄運機具、取毒交貨等工作，事成後即可獲得豐厚酬勞。

吳嫌找上握有二手機具廠商名單的邱姓老友，說服邱男參與運毒工作。邱嫌貪圖豐厚利潤，點頭應允加入。

該運毒走私集團去年初在大陸東莞某倉庫加工油壓缸機具，將10包第三級毒品裝放至中空油壓缸；邱嫌再以焊接器將裝滿K毒的油壓缸機身封口，輾轉運抵台灣。

該販毒集團原本預計，海運貨櫃入境後，再由邱男接貨拆封，將毒品取出、轉交買家。不料，可疑密封油壓傳動缸才進入基隆港，關務署基隆關關員兩度以X光機掃描，察覺有異狀，查緝人員才進一步拆解被焊死的機殼，一拆開，立刻竄出嗆鼻K毒氣味，查緝人員查扣毒品、油壓缸等物證。

此批K毒查獲量大，約可提供60萬人次吸食，黑市價格高達2億元。調查局航業處基隆調查站隨即報請基隆地檢署檢察官邱耀德指揮，聯合調查局新北市調查處、保三總隊第一大隊、基隆港警總隊、基隆及新竹憲兵隊共組專案小組，分別拘提邱嫌、吳嫌到案；兩嫌到案坦承走私犯行。

雖吳姓主嫌律師辯稱，該嫌是受於威迫才犯案，請求減刑，但基隆地方法院審理認定，吳嫌安排夾藏、放置、運毒，就其參與度來看，顯居一定主導地位，況且全案運毒量高達2百公斤，屬於集團性運毒，惡性重大，與邱嫌有犯意聯絡、行為分擔，應以共同正犯論罪。

基隆地方法院近日審結，認定吳嫌、邱嫌犯共同運輸第三級毒品罪，但兩嫌均無前科，且在偵審過程中自白，邱嫌還供出吳嫌犯行，依法得減輕其行，吳嫌、邱嫌分別被判處有期徒刑6年、3年，全案可上訴。

調查局去年偵破大宗K他命毒品走私案，吳嫌涉嫌夥同熟知二手機具門路的邱嫌，以進口「...
調查局去年偵破大宗K他命毒品走私案，吳嫌涉嫌夥同熟知二手機具門路的邱嫌，以進口「油壓傳動缸」掩護2百公斤三級毒品K他命扣關入，基隆地方法院依共同運輸第三級毒品，分別判處吳嫌、邱嫌有期徒刑6年、3年，全案可上訴。記者賴郁薇／攝影
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調查局去年偵破大宗K他命毒品走私案，吳嫌涉嫌夥同熟知二手機具門路的邱嫌，以進口「...
調查局去年偵破大宗K他命毒品走私案，吳嫌涉嫌夥同熟知二手機具門路的邱嫌，以進口「油壓傳動缸」掩護2百公斤三級毒品K他命扣關入，基隆地方法院依共同運輸第三級毒品，分別判處吳嫌、邱嫌有期徒刑6年、3年，全案可上訴。記者賴郁薇／攝影
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基隆港毒品走私
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