竊車集團將贓車分屍 警方跟監一舉破獲

2019-04-18 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市林口區日前出現數起汽車竊案，偷車手法幾乎如出一轍，警方一開始就鎖定是同一竊車集團所為，經過監視器比對終於確認嫌犯身份，16日竊車集團再次犯案時，遭到警方跟蹤，一路追緝到桃園市的汽車解體工廠，當場破壞竊車集團。

郭姓男子（36歲）疑似夥同莊姓男子（33歲）與徐姓男子（30歲）組成竊車集團，接連在新北市林口區偷竊車輛，並開回桃園市八德區1處車輛解體工廠進行拆卸變賣，至少5輛車受害。

4月3日民眾向林口警分局報案，自家停放在林口區自強五街的汽車遭竊，警方不敢大意隨即成立專案小組應對，並且調閱監視器鎖定嫌犯行蹤；4月16日經過警方多日埋伏，直接遇上集團成員在進行偷車，但員警沒有當場逮人，而是放長線釣大魚，一路尾隨嫌犯回到賊窩，八德區1處車輛解體工廠，逮獲莊嫌與徐嫌2人。

警方在現場還發現已經遭到肢解的多輛汽機車，經清點確認有5輛汽車、2輛機車和2。具汽車引擎及汽車座椅、車門等零件，還在工廠搜出4包安非它命與吸食器。

因郭姓主嫌仍在逃，警方正全力追查他的下落，要將他早日繩之以法，而遭逮捕的2名嫌犯目前也已遭警方聲請羈押。