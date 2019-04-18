影／女po網罵：警要我立正站好 警：執行緝毒正當過濾

2019-04-18 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市陳女在臉書爆料公社po出一段影片，指便衣警要她配合盤查，「還要叫我立正站好？」。市警局第一分局表示，昨晚線上便衣員警執行毒品埋伏勤務，陳女車輛行經兩處毒品交易高風險區域，經警用電腦查出車輛行經可疑，便衣員警出示證件、經對方同意後檢視車輛，並沒有要女子「立正站好」等語。

陳女在臉書社群爆料公社發文，指「原來現在便衣都可以直接攔車？前提我並沒有任何違規情事、沒有犯法我配合盤查就算了，還要叫我立正站好」引發網友留言討論。

台中市警局第一分局指出，昨晚(17日)11時許，公益所三名便衣員警執行線上埋伏毒品勤務，先在中區中華路一處毒品交易高風險區發現一輛灰色轎車，經警用電腦查出車輛行徑可疑，沿路追查到北屯區文心路另處毒品交易高風險區域，這輛灰色轎車也停在附近。

警方指出，該輛車出現在兩處毒品交易高風險地區，且經警用電腦查出車輛行經可疑，當時3名便衣員警才會下車出示證件，經對方同意搜索車內，請陳女在旁邊觀看，員警沒有說出「立正站好」等語，警方未在陳女車內查獲不法情事。

陳女今天早上到公益派出所投訴員警態度不佳，警方受理後依規定轉督察組調查。