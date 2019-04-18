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影／外籍移工涉販毒殘害同鄉 移民署憲警聯手查獲槍毒

2019-04-18 11:52聯合報 記者周宗禎╱即時報導

移民署南區事務大隊臺南市專勤隊接獲檢舉，臺中市龍井區鐵皮民宅有外籍移工經常夜間狂歡喧鬧，影響附近居民安寧。前往勘察確有多名外籍移工居住且出入複雜，懷疑有違法，昨天會同憲警前往查獲移工3名越南移工涉嫌吸毒販毒、5名印尼失聯移工，起出107包分裝毒品及「買毒贈品」原廠子彈、改造手槍一把，3名涉案越南移工依槍砲、毒品罪嫌移送台中地檢署，24歲阮姓移工聲押台中地院裁准。

臺南專勤隊會同臺中市專勤隊、憲兵指揮部臺南憲兵隊及臺南市佳里警分局員警前往查緝，到場時23歲阮越南籍移工剛好外出，見10多名穿著制服陌生人，神色慌張自長褲口袋掏出菸盒迅速丟棄，引起查緝人員注意立即壓制，發現菸盒內有10多包重4.65公克第二級毒品安非他命。

查緝人員表示，進入房間搜查時，房內范姓22歲及阮姓24歲越南籍移工見狀立即跳窗逃竄，跑沒幾步就因為毒品藥效發作，癱軟一旁稻田及馬路旁乖乖就逮。

查緝人員指出，眾人在房內起獲2組毒品吸食器、10餘包重8.84公克安非他命、87小包重53.1公克K他命、90手槍子彈一粒及一把仿造克拉克手槍，可擊發金屬彈，槍彈及毒品24歲阮姓移工承認是他的，阮嫌是失聯移工，疑似以販毒為業，藉毒品控制同鄉移工販毒牟取暴利。

專勤隊將3名越南籍移工分別依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送臺中地方檢察署；阮姓主嫌聲請羈押獲准。查緝人員還在其他房間查獲5名印尼籍失聯移工及1名觀光來臺逾期停留印尼籍男子，籍逾期停留男子經初步尿液檢測疑有吸食毒品，尿液檢體送驗。

移民署呼籲外籍移工不要以身試毒，否則辛苦來台工作不僅無法造福家人，更是觸犯法網，須擔負刑責且強制驅逐出境，對健康更是禍害無窮。

移民署表示，為鼓勵在臺逾期外來人口自行到案，今年1月起推動為期6個月的「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，施行期間自行到案者，可免予收容及繳納逾期停居留最低罰鍰等措施，鼓勵已逾期的外國人到移民署所屬各縣市專勤隊投案，專案結束後，不論自行到案或查獲到案的逾期外來人士，都將加重處罰。

外籍移工涉販毒殘害同鄉，移民署憲警聯手查獲槍毒。圖/翻攝畫面
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外籍移工涉販毒殘害同鄉，移民署憲警聯手查獲槍毒。圖/翻攝畫面
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外籍移工涉販毒殘害同鄉，移民署憲警聯手查獲毒品。圖/翻攝畫面
外籍移工涉販毒殘害同鄉，移民署憲警聯手查獲毒品。圖/翻攝畫面
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外籍移工涉販毒殘害同鄉，移民署憲警聯手查獲，持有槍彈毒品的阮姓主嫌遭羈押。圖/翻...
外籍移工涉販毒殘害同鄉，移民署憲警聯手查獲，持有槍彈毒品的阮姓主嫌遭羈押。圖/翻攝畫面
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外籍移工涉販毒殘害同鄉，移民署憲警聯手查獲毒品。圖/翻攝畫面
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外籍移工涉販毒殘害同鄉，移民署憲警聯手查獲槍毒。圖/翻攝畫面
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移民署憲警聯手查獲外籍移工持有槍彈槍毒。圖/翻攝畫面
移民署憲警聯手查獲外籍移工持有槍彈槍毒。圖/翻攝畫面
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移工毒品移民署
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