影／投資300萬明年變兩千萬加輛車 國軍中招被騙千萬

2019-04-18 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



「今天投300萬，明年領2000萬加輛車」嘉義縣林姓男子為首的不法集團，在臉書等網路管道，張貼投資廣告，進而吸金詐騙，因嘉義縣市有國軍士兵遭吸引捧錢投資後，林認軍中士官兵是肥羊，有利可圖，鎖定現役、退伍軍人進行詐騙，有陸軍、空軍士官兵受害，有名士兵抵押房屋借錢投資被騙380萬，初估林不法獲利上千萬，檢警獲報後，前天逮回林等涉案19人，依詐欺等罪移送，林與其女友、另名李姓總務因不承認案情，遭檢方聲押獲准。

刑事局中打第一隊在今年3月間接獲嘉義地區軍事單位報案，稱軍中多名士官兵遭不法集團以投資名義進行詐騙，還被暴力討債恐嚇，經部隊進行內部清查後，有6名士官兵受害，其中有一名是中士班長，損失69萬、另外一名士兵抵押房產借款380萬給不法集團，損失最慘重，其他還有24名被害人過去是軍人退伍，或有軍方淵源的民眾，損失的額上千萬。

檢警獲報後展開蒐證，鎖定林姓男子（32歲，槍砲、詐欺前科）與林姓女友（38歲，詐欺前科）所組的詐騙討債集團涉嫌重大，16日收網在嘉義縣市3個處所，逮回林等涉案19人，林還向警方自稱是「天道盟太陽會北桃園分會」的重要幹部，但警方查詢系統，根本無相關紀錄。

檢警調查，林平日不務正業，拿著空氣槍擁槍自重，從陣頭、廟會召募約20人擔任成員，利用網路刊登廣告或友人招攬途徑，誆稱可投資獲利，誘使被害人利用車貸、房貸等方式投入資金，或申辦手機轉賣、申辦門號使用等手段詐騙被害人之財物。

檢警表示，若有旗下成員欲脫離組織，則召開刑堂，對其他成員誆稱該欲脫離組織者侵吞公司財物，要求其他成員以棍棒毆打、強灌不明液體毒害其身體等手段執行處罰，並要求該欲脫離組織成員聯絡家人籌措現金來贖人，手段相當殘忍、囂張。