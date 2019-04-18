傅崐萁入獄206天 今出獄身形明顯消瘦

花蓮縣前縣長傅崐萁因炒作合機公司股票案入監服刑206天，今天刑滿出獄，上午8時51分步出監獄大門，他一現身立即引起騷動，在大門口守候已久的群眾熱烈高呼他也向群眾揮舞致意，但以往雙頰豐潤的他，身形明顯比入獄前消瘦許多。