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傅崐萁炒股案入獄206天今出獄 與妻相擁身形明顯消瘦

國師唐綺陽預言郭台銘選總統成真 斷言韓國瑜未來會…

傅崐萁入獄206天 今出獄身形明顯消瘦

2019-04-18 09:03聯合報 記者王燕華余衡王思慧╱即時報導

花蓮縣前縣長傅崐萁因炒作合機公司股票案入監服刑206天，今天刑滿出獄，上午8時51分步出監獄大門，他一現身立即引起騷動，在大門口守候已久的群眾熱烈高呼他也向群眾揮舞致意，但以往雙頰豐潤的他，身形明顯比入獄前消瘦許多。

傅崐萁穿著白襯衫深藍外套西裝褲，原本戴著口罩，與妻子、花蓮縣長徐榛蔚深深擁抱後，脫下口罩，向現場群眾揮手，看起來氣色還不錯，但比起入獄前，消瘦許多。

花蓮前縣長傅崐萁入獄前，身形較圓潤。圖／報系資料照
花蓮前縣長傅崐萁入獄前，身形較圓潤。圖／報系資料照
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花蓮前縣長傅崐萁今天出獄，身形較以往削瘦。記者余衡／攝影
花蓮前縣長傅崐萁今天出獄，身形較以往削瘦。記者余衡／攝影
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花蓮前縣長傅崐萁今天出獄，與妻子徐榛蔚相擁。記者余衡／攝影
花蓮前縣長傅崐萁今天出獄，與妻子徐榛蔚相擁。記者余衡／攝影
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花蓮前縣長傅崐萁今天上午8時51分刑滿出獄。記者余衡／攝影
花蓮前縣長傅崐萁今天上午8時51分刑滿出獄。記者余衡／攝影
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傅崐萁口罩徐榛蔚
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