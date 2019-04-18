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現場瀰漫詭異酒味 獨居婦疑遭強盜殺害

2019-04-18 00:46聯合報 記者林保光／高雄報導

高雄市左營區發生獨居老婦命案，檢警到場勘查。 記者林保光／攝影
高雄市左營區發生獨居老婦命案，檢警到場勘查。 記者林保光／攝影
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獨居的韋姓老婦昨天被兒子發現陳屍高雄市住處，檢警初步勘驗發現老婦頸部疑有勒痕、家門玻璃由外碎落到屋內、屋內遭翻箱倒櫃，研判歹徒侵入住宅行竊失風後殺人，已鎖定一名可疑對象追緝。

警方調查，七十八歲韋姓婦人育有一子二女，平時獨居高雄市左營區，住楠梓區的兒子每天會去探望她。昨天上午八點多，兒子去找她時，發現屋門玻璃破裂，屋內一片凌亂，一樓櫥櫃也被打開，他覺得不對勁，急忙上二樓房間，發現母親躺在床上，嘴角流血已經氣絕，立刻報警。

左營分局員警勘察現場，發現老婦陳屍的房間滿是酒味，老婦除嘴角出血，頸部也有疑似勒痕，但不能確定是項鍊或外力造成。員警另發覺，老婦身上和床上都灑過酒，床上還留著兩支酒瓶，床下另有一支打碎的酒瓶，詢問韋婦兒子，兒子說母親並沒酗酒的習慣，也沒相關病史，對房內的酒味及酒瓶相當納悶。

警方發現老婦家門玻璃被打破，玻璃碎片由外碎落到屋內，破洞正好可以由外伸手進去開門，研判是遭人蓄意破壞，立刻報請橋頭地檢署檢察官到場相驗。

老婦鄰居說，昨天凌晨三點卅分左右，曾聽到老婦家裡傳出碰撞聲，老婦還哀叫一聲，後來就沒動靜，懷疑老婦是當時遇害。

據悉，警方調閱巷口監錄系統畫面，發現一名男子約凌晨三時左右，將機車停在左營大路，之後走進老婦住家的巷子，直到清晨六點左右離開；警方正設法追緝這名男子到案說明。

獨居高雄市殺人強盜
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